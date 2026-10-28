Ejército supervisa vigilancia en frontera por inseguridad Haití

El comandante del Ejército dominicano, mayor general Jimmy Arias Grullón, durante la supervisión de varios militares.

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ELÍAS PIÑA.– El comandante general del Ejército de República Dominicana, mayor general Jimmy Arias Grullón, inspeccionó instalaciones militares y pasos fronterizos de la región sur para evaluar los controles de seguridad ante la tensión y la persistente inseguridad en Haití.

El recorrido tuvo como objetivo verificar la capacidad de respuesta de las tropas, los dispositivos de vigilancia, los recursos logísticos y las condiciones operativas del personal desplegado en la zona fronteriza.

SUPERVISIÓN EN PUNTOS ESTRATÉGICOS

Arias Grullón visitó instalaciones militares en San Juan de la Maguana, Elías Piña, Neyba y Jimaní, donde pasó revista a las tropas y comprobó la disponibilidad de los recursos necesarios para garantizar la seguridad territorial.

La inspección comenzó en la sede de la 3.ª Brigada de Infantería, en San Juan de la Maguana, donde fue recibido por el coronel Armando Montero Feliz.

Posteriormente, se trasladó a Elías Piña para supervisar la fortaleza La Estrelleta, el paso fronterizo formal y el perímetro del muro fronterizo, con especial atención a los mecanismos de vigilancia y control para prevenir actividades ilícitas.

La jornada continuó en la fortaleza El Cambronal, en Neyba, acompañado por el comandante de la 5.ª Brigada de Infantería, general Fredy Rafael Soto Torman. Luego, visitó la fortaleza El Rodeo, en Jimaní, y concluyó con una inspección del paso fronterizo de esa localidad.

LLAMADO A LA DISCIPLINA Y LA INTEGRIDAD

Durante los encuentros con los soldados, el comandante general exhortó al personal a mantener la disciplina, actuar con responsabilidad y evitar conductas deshonestas que comprometan la imagen de la institución.

“La defensa de la soberanía nacional es un compromiso patriótico irrenunciable”, manifestó Arias Grullón, al instar a los militares a mantenerse firmes en el cumplimiento de sus deberes.

El Ejército informó que estas supervisiones forman parte de sus acciones para fortalecer la seguridad territorial, comprobar las condiciones de servicio de los militares y garantizar la capacidad operativa de las unidades desplegadas en la frontera sur, considerada estratégica ante la crisis de seguridad que atraviesa Haití.

an/am