EGIPTO: Al menos trece muertos en bombardeos frontera Sudán

EGIPTO 11 Oct.- Al menos trece trabajadores de la minería artesanal han muerto y decenas más han resultado heridos en un bombardeo sobre varias minas de oro situadas en la zona fronteriza entre Sudán y Egipto, según ha denunciado la ONG Red de Médicos de Sudán.

«Según la información preliminar obtenida por la Red, la cifra inicial de fallecidos es de trece muertos y más de 28 heridos, pero se incrementará debido a la gravedad de algunas heridas y a la dificultar para obtener atención sanitaria y servicios esenciales», ha explicado el grupo.

Otro grupo, Defensa de Víctimas de Darfur, eleva los muertos a 200 y los herios a 120, cifras que no han podido ser corroboradas de manera independiente.

En concreto han sido bombardeados lugares frecuentados por trabajadores de la minería artesanal y puntos de recogida de minerales extraídos de los pozos, zonas habituales de gran concentración de personas, lo que explica el elevado número de víctimas.

Trabajadores y fuentes locales han explicado que el incidente ocurrió en el conocido como Triángulo Fronterizo o Triángulo de Halaib, una zona reclamada tanto por Sudán como por Egipto en la que algunos mineros han recibido avisos para que salieran del lugar.

Egipto controla formalmente la zona desde 1993 y en 2000 se retiraron las últimas fuerzas sudanesas, lo que ha desatado las especulaciones sobre la posible implicación de Egipto en el ataque contra los mineros.

La Red de Médicos de Sudán pide la intervención urgente de las autoridades para atender a los heridos y una investigación transparente sobre lo ocurrido para esclarecer las circunstancias y responsabilidades de este incidente.

Asimismo pide medidas para proteger a los civiles y en particular a los mineros en las zonas fronterizas para evitar que se repitan este tipo de acciones.