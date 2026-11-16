Impuestos Internos no aplicará multas por facturación electrónica

SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) llamó a los contribuyentes a continuar incorporándose al sistema de Facturación Electrónica y aseguró que no aplicará multas, penalidades ni bloqueos por no haber completado el proceso al 15 de noviembre.

Explicó que su actuación está centrada en orientar, asistir y acompañar a los contribuyentes, con atención a las dificultades que puedan enfrentar para completar su incorporación.

Informó que al corte del domingo 15 de noviembre se habían incorporado 162,708 contribuyentes, incluidos 3,956 que completaron el proceso durante ese día, y exhortó a quienes siguen pendientes a continuar avanzando con el apoyo de la institución.

SOBRE LA PRÓRROGA

Sobre las solicitudes de una nueva prórroga, la DGII precisó que el artículo 37 de la Ley núm. 32-23 establece los plazos de implementación, mientras que su Reglamento de Aplicación, núm. 587-24, dispone en el artículo 8, párrafo II, que la prórroga es única y no puede exceder de seis meses.

Indicó que esa extensión ya fue otorgada mediante el Aviso 06-26, por lo que una nueva prórroga general no tendría sustento en el marco reglamentario vigente.

NO HABRÁ SANCIONES

La DGII aclaró que esta limitación para conceder otra prórroga general no se traducirá, por el momento, en la aplicación de multas, penalidades ni bloqueos, y reiteró que mantendrá la asistencia para que los contribuyentes puedan concluir el proceso.

«Queremos transmitir tranquilidad a los contribuyentes y animarlos a continuar su incorporación a la Facturación Electrónica. Estamos prestos a responder sus dudas, ayudarles a superar las dificultades y acompañarlos durante el proceso, sin aplicar por el momento multas ni bloqueos por esta causa», expresó la institución.

Reconoció que la transición requiere orientación y apoyo, especialmente para quienes enfrentan dificultades tecnológicas u operativas, por lo que invitó a utilizar sus canales oficiales de atención.

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