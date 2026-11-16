Ministro Justicia RD consolida cooperación con Puerto Rico

SAN JUAN.- El ministro de Justicia de la República Dominicana, Antoliano Peralta Romero, agotó del 3 al 5 de noviembre una agenda oficial en Puerto Rico que incluyó reuniones con la gobernadora Jenniffer González Colón, el Tribunal Supremo y el gabinete de Justicia, para avanzar en la cooperación bilateral en materia penitenciaria, derechos humanos y representación del Estado, y sentar las bases para la firma de memorandos de entendimiento.

Esa visita da seguimiento al encuentro de junio en Santo Domingo y formaliza el trabajo del Grupo de Coordinación y Cooperación PR-RD.

AGENDA OFICIAL

El 3 de noviembre se reunió en el Departamento de Estado con la secretaria de Estado Rosachely Rivera Santana, la secretaria de Justicia Lourdes Gómez Torres, el procurador general Omar Andino Figueroa y el embajador Miguel Cabral, presidente de la Comisión Mixta Bilateral. Luego participó en un almuerzo oficial con la secretaria de Corrección Julie O. Gómez Gómez y el cónsul general en San Juan, Rosendo Borges Rodríguez.

El 4 de noviembre fue recibido por la gobernadora González Colón en La Fortaleza. Ese mismo día visitó el Tribunal Supremo, encabezado por la jueza presidenta Maite Oronoz Rodríguez, y se reunió con María del Mar Mateu, administradora de ASUME.

El 5 de noviembre cerró la agenda con una visita al Centro Correccional de Bayamón, junto a Sara Patnella, directora de Prevención de Disputas, y el embajador Cabral.

CONFERENCIA EN LA UPR

El 3 de noviembre dictó en el Aula Magna de la Escuela de Derecho de la UPR la conferencia «Estructura legal del Estado dominicano y reforma constitucional», ante la rectora interina del Recinto de Río Piedras, Mayra Charriez Cordero, y el decano William Vázquez Irizarry.

Peralta Romero afirmó que el Estado dominicano mantiene los principios de la Constitución de San Cristóbal de 1844: gobierno civil, republicano, democrático y representativo, con división de poderes e inspiración estadounidense, francesa y española. Recordó que hoy los ministerios solo pueden crearse por ley, a diferencia de 1956, y presentó al Ministerio de Justicia, creado por la Ley 80-25, como colaborador del sistema de justicia, representante del Estado y coordinador de los sistemas de derechos humanos y penitenciario.