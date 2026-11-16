NY: LF destaca crecimiento e impacto de la FP en el exterior

NUEVA YORK.- El expresidente Leonel Fernández destacó este domingo el crecimiento e impacto de la Fuerza del Pueblo en el exterior durante un acto en el que juramentó a más de 700 nuevos militantes de esa organización.

Afirmó que la FP cuenta con más de 2,3 millones de miembros organizados en los 158 municipios y distritos de la República Dominicana así como en el exterior, y subrayó el papel de la diáspora en su expansión. «Ese crecimiento no es solo cuantitativo, sino estructural y territorial», aseguró.

Dijo que la estructura en Nueva York es clave para el fortalecimiento de la FP y que ese partido apuesta al uso de tecnología y a la integración de jóvenes para seguir creciendo.

«La diáspora dominicana en Estados Unidos, y en particular en Nueva York, se ha convertido en una fuerza política, económica y social decisiva», afirmó.

Destacó que el voto en el exterior representa diputados propios y que la comunidad dominicana en EE. UU. incide directamente en la economía de su país a través de remesas, inversiones y vínculos familiares, por lo que debe ser integrada no solo como elector, sino como socio del desarrollo.

Indicó que «la Fuerza del Pueblo asumió desde su fundación la tarea de organizar a los dominicanos que residen fuera con la misma estructura que en el país: direcciones de base, direcciones medias y direcciones centrales, con metas de crecimiento y formación política».

ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO

Explicó que la próxima etapa de la FP estará centrada en tres ejes: tecnología, juventud y territorio. Y en ese sentido, anunció el uso de plataformas digitales para afiliación, formación y comunicación, la incorporación masiva de jóvenes profesionales residentes en el exterior y la consolidación de seccionales en los estados con mayor presencia dominicana.

Sostuvo que la Fuerza del Pueblo no es un partido coyuntural, sino una organización pensada para durar y gobernar, y que el trabajo en el exterior es parte esencial de su proyecto de volver al poder en 2028.

PARQUE CIBERNÉTICO

El exmandatario recordó la creación del Parque Cibernético de Santo Domingo y la fundación del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) durante sus gestiones, como base del ecosistema de innovación en el país.

Indicó que el Parque fue concebido como un ecosistema de innovación para atraer empresas de tecnología, formar capital humano y conectar a la República Dominicana con la economía del conocimiento. Destacó que desde allí se impulsaron iniciativas de desarrollo de software, incubación de empresas, capacitación de jóvenes y la creación del Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA), que ha graduado a miles de técnicos en áreas de alta demanda.

Sobre esa experiencia, planteó la creación de un corredor tecnológico de Las Américas que conecte a la República Dominicana con polos de innovación de Estados Unidos y América Latina, para atraer inversión, generar empleos de alta calidad y formar jóvenes en desarrollo de software, inteligencia artificial, semiconductores y ciberseguridad.

Para ese proyecto, solicitó el apoyo directo de la diáspora dominicana, por su experiencia, capital humano y vínculos con empresas y universidades en territorio estadounidense.

«El Corredor Tecnológico de Las Américas sería un ecosistema de innovación que conectaría a la República Dominicana con polos tecnológicos de Estados Unidos y América Latina, para atraer inversión extranjera, incubar empresas, formar capital humano y generar empleos de alta calidad en áreas como desarrollo de software, inteligencia artificial, semiconductores, ciberseguridad y economía digital», explicó.

Dijo que la visión es convertir a República Dominicana en un referente tecnológico para toda América Latina, aprovechando su posición geográfica, su conectividad y el talento de su diáspora.

PESO DE LA DIÁSPORA

Indicó que la próxima etapa del partido se centrará en plataformas digitales para afiliación y formación, la incorporación de jóvenes profesionales residentes en el exterior y la consolidación de seccionales en los estados con mayor presencia dominicana.

Solicitó a los dominicanos en Nueva York y en otros estados convertirse en aliados estratégicos del proyecto, aportando conocimientos, contactos empresariales y vínculos con universidades y centros de investigación.

Afirmó que «solo el conocimiento salva a la República Dominicana. El futuro del país depende de su capacidad para insertarse en la economía del conocimiento».

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