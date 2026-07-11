Efecto económico crowding in (OPINION)

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

Por Marcelino Lara

Es cuando el gasto público de capital es desplazado por la inversión privada. Es el efecto económico que produce la politica económica ejecutada, principalmente, por los gobiernos dirigidos por empresarios.

Eso es lo que ha estado sucediendo en nuestra República Dominicana a partir de agosto del 2020, el gasto público de capital ha alcanzado niveles históricamente bajos.

No obstante, la inversión privada no ha sido suficiente como para dinamizar la actividad económica. Por esa razón, el PIB ha estado creciendo muy por debajo de su nivel potencial establecido por el Banco Central, impactando negativamente en la producción y en el empleo.

La condescendencia con el sector privado de parte del gobierno ha llegado al extremo en el que han sido depositadas grandes sumas de dinero público en el banco del estado para que este lo preste a empresarios nacionales y extranjeros, mientras las obras públicas brillan por su ausencia.

La historia económica de nuestro país recuerda haber sufrido alguna vez el efecto económico del crowding out, que es lo contrario del crowding in, que se presenta como un fenómeno nuevo para la economía dominicana.

Y es que nunca, en ultimos 60 años, habíamos tenido un gobierno dirigido por un empresario que adolece de una visión política de estado. Por esa razón, ha decidido desplazar el gasto público de capital del gobierno por la inversión privada.

En ese sentido no se ha escatimado esfuerzo para proveerle al sector privado una cantidad enorme de recursos por vía de transferencias y exoneraciones, provenientes del presupuesto nacional, pero también procedentes de préstamos del gobierno central.

El crowding in también se conoce como “efecto atracción” porque supuestamente el gasto público en infraestructura atrae a la inversión privada. En el caso dominicano eso no ha sucedido de forma contundente como para impulsar el crecimiento del PIB a su nivel potencial.

De manera que la insistencia en provocar ese efecto en la economía dominicana parecería ser un esfuerzo sin resultados tangibles porque la inversión privada ha sido incapaz de dinamizar a la economía dominicana, cuyo escaso crecimiento parece sólo depender del excesivo gasto público corriente del gobierno.

Ahora entendemos mejor el porqué este gobierno mantiene en el banco del Estado cientos de miles de millones pesos como depósitos que nunca usa. Es para que sean prestados a empresarios privados nacionales y extranjeros, buscando lograr el efecto económico del crowding in.

Absurdo

Son absurdas decisiones que sólo caben en la cabeza de un gobierno empresarial. No importa si para lograrlo necesitamos sacrificar a la clase media aplicándole impuestos hasta dejarla sin aliento.

Si alguna vez el crowding out fue dañino para la economía dominicana, ahora en el presente, también lo ha sido el efecto crowding in por el que estamos pasando en la actualidad. Y eso es reconocido hasta por economistas empresariales.

jpm-am