EEUU: Supremo niega revisar el fallo a Trump por difamación

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WASHINGTON 17 Ago.- El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha rechazado por segunda vez admitir a trámite una solicitud por parte del presidente Donald Trump para revocar el fallo que otorga cinco millones de dólares por daños y perjuicios a la escritora Jean Carroll por abusos sexuales.

El magnate republicano había pedido al máximo tribunal estadounidense que reconsiderase su decisión después de que en junio el Supremo desestimase una primera solicitud por parte de Trump al respecto, según ha recogido la cadena NBC News.

El presidente ya transfirió el pago, junto con sus correspondientes intereses, a mediados de julio. El caso se remonta a 2019, cuando Carroll desveló por primera vez la agresión que sufrió por parte de Trump en el probador de una tienda en Bergdorf Goodman, unos grandes almacenes de lujo de Nueva York, a mediados de los 90.

Un jurado de Nueva York consideró los hechos probados en mayo de 2023, un proceso que se saldó con una primera orden para el pago de cinco millones de dólares por abusos sexuales y difamación.

La escritora abrió un segundo frente judicial por difamación contra el actual inquilino de la Casa Blanca, que seguía hablando de ella en sus redes sociales, y un jurado lo condenó en enero de 2024 a pagar más de 83 millones de dólares.

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