EEUU sugiere dejar muestras de ADN antes de viajar a Haití

De acuerdo con esa instancia del Ejecutivo norteño –subrayan las fuentes- “si usted es ciudadano estadounidense y está considerando viajar a Haití, la administración de (Donald) Trump prefiere que desista de hacerlo».

Pero, si insiste en viajar –señalan los medios- el Departamento de Estado- “ofrece una nueva recomendación, particularmente sombría: deje muestras de ADN con su médico, y sus registros dentales con su familia, a fin de acceder a ellos para identificar sus restos”.

Según Le Nouvelliste, esa última recomendación “se suma a las advertencias de larga data dirigidas a ciudadanos estadounidenses sobre riesgos de secuestro, delitos violentos, actividad terrorista, disturbios civiles y acceso limitado a la atención médica”.

La acción contra candidatos a viajar a Haití también se aplica a otras áreas de alto riesgo, según el sitio web del Departamento de Estado sobre las leyes locales y la presencia estadounidense en países considerados inseguros, citado por dichos medios.

El diario haitiano subraya “la redacción alarmante de la recomendación, que integra documentos de abogados ante la Corte Suprema que impugnan los esfuerzos del gobierno para poner fin al Estatus de Protección Temporal para los haitianos (TPS).

Los letrados citaron la recomendación sobre ADN y registros dentales como prueba de que la Administración «considera a Haití un país peligroso», y argumentan que eliminar esta protección contra la deportación “pondría en riesgo de muerte a los beneficiarios del TPS”.

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