EEUU mantiene bloqueo naval desplegado en golfo de Omán

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

WASHINGTON 26 Jul.- El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha confirmado este sábado que mantiene «en pleno efecto» el bloqueo naval desplegado contra Irán en el golfo de Omán, un operativo en el que las fuerzas estadounidenses han interceptado o redirigido ya al menos 16 buques comerciales para evitar el tránsito marítimo con destino a la República Islámica.

Según ha detallado el CENTCOM en un comunicado, sus fuerzas han redirigido hasta el momento 12 buques comerciales que intentaban eludir el cerco marítimo, al tiempo que han abordado otros dos para verificar sus operaciones y han «desactivado» dos embarcaciones por desobedecer las directrices del contingente internacional.

Entre las intervenciones más recientes, el organismo ha informado de que sus tropas han completado este sábado un «abordaje de verificación» a bordo del petrolero M/T Charminar, con bandera de Comoras (país africano), en aguas del mar Arábigo. Tras comprobar el cumplimiento de las medidas impuestas, la embarcación ha recibido autorización para reanudar su ruta.

Por el contrario, el pasado 24 de julio las fuerzas norteamericanas «desactivaron» el M/T Lavine, un buque con bandera de Mozambique, en el golfo de Omán.

(La acción militar se produjo) «después de que la tripulación intentara violar el bloqueo varias veces e ignorara advertencias repetidas. El barco ya no se dirige a Irán», han detallado.

Desde el mando operativo estadounidense han subrayado que sus tropas desplegadas en la región se mantienen «altamente vigilantes, enfocadas, letales y preparadas» para garantizar el cumplimiento estricto del bloqueo naval.

of-am