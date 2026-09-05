EEUU destruye petroleros Irán por ataque a buques de guerra

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WASHINGTON 5 Sep.- Estados Unidos ha informado este sábado de que ha atacado a tres petroleros que pertenecerían a la Guardia Revolucionaria iraní en respuesta a un ataque contra dos buques de guerra estadounidenses desplegados en la zona del estrecho de Ormuz.

Las fuerzas estadounidenses han «inutilizado permanentemente» los petroleros de la Guardia Revolucionaria ‘M/T Downy’ cerca de la costa de la isla de Jarg y ‘M/T Stark 1’ cerca de Jask y han «destruido completamente» el petrolero vacío ‘M/T Kylo’, conocido también como ‘Noxen’, en el golfo de Omán con varios impactos en «lugares de importancia crítica» para que fuera inoperable después de dar orden a la tripulación de abandonar la nave».

El ataque es en represalia al lanzamiento de misiles balísticos por parte de la Guardia Revolucionaria contra dos buques de la armada estadounidense que patrullaban las aguas regionales. «Un portaaeronaves estadounidense y un destructor de misiles guiados evitaron varios ataques no provocados de Irán. Ningún personal militar estadounidense resultó dañado», ha explicado el Mando Central norteamericano.

ATAQUES A VARIOS BUQUES

La agencia marítima británica UKMTO, dependiente de la Armada y especializada en el seguimiento de incidentes en el estrecho de Ormuz, ha informado de dos incidentes de seguridad, uno en el propio estrecho y otro en el norte del golfo Pérsico, donde se encuentra la isla de Jark.

En concreto se refiere a varios buques implicados al norte de la costa de Omán y señala que varias fuentes han informado de ataques contra varios buques en la zona. Los barcos fueron objeto de «fuego de neutralización».

Los tres petroleros atacados en represalia pertenecían a la «red fantasma» de Irán que sirve para financiar a la Guardia Revolucionaria, según el comunicado militar estadounidense, que destaca que los tres barcos «no tenían medios para defenderse».

of-am