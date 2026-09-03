EE.UU. exige a todos los países interrupción comercio con Irán

WASHINGTON.- Estados Unidos exigió a través de sus embajadas a todos los países donde tiene representación diplomática que cesen de inmediato el comercio con Irán, en medio de la nueva escalada de tensiones entre Washington y Teherán, según comunicaron funcionarios estadounidenses a Axios.
De acuerdo con las fuentes, el secretario de Estado, Marco Rubio, instruyó a todas las embajadas estadounidenses alrededor del mundo a enviar una nota diplomática oficial a los gobiernos anfitriones para exigir la interrupción «inmediata y sistemática» de todo comercio con Irán.
La nota advierte que los países, empresas e individuos que continúen haciendo negocios con Teherán corren el riesgo de ser sancionados y excluidos del sistema del dólar. En caso de incumplimiento, Washington amenazó con sanciones.
Según el reporte, algunos países recibieron exigencias más detalladas. Se trata de Emiratos Árabes Unidos, Omán, Catar, Reino Unido, Alemania, varios países de Asia Central y Hong Kong, a cuyos gobiernos se les pidió además el cierre de todas las sucursales de los bancos iraníes Melli y Saderat, que EE.UU. considera vinculados al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).
NUEVA ESCALADA
El Mando Central de EE.UU. ejecutó el martes una serie de bombardeos a gran escala contra posiciones de la Guardia Revolucionaria iraní en las provincias de Sistán-Baluchistán y Hormozgán. Washington justificó los ataques como una respuesta directa a supuestos intentos de Irán de sembrar minas en el estrecho de Ormuz.
El presidente Donald Trump defendió la legitimidad de estos ataques y amenazó con lanzar una ofensiva militar aún mayor que está «esperando entre bastidores», asegurando que, de realizarse, «quedará muy poco de la República Islámica de Irán».
Como respuesta, las fuerzas militares iraníes lanzaron una ofensiva de represalia con misiles y drones contra «posiciones enemigas» en la región.
Desde Teherán prometieron infligir «golpes aplastantes y devastadores» contra el personal y las bases del Ejército estadounidense desplegadas en Oriente Medio.
Ya que no puede exigir con las armas como es su costumbre, ahora solo hace amenazas. Pronto lo pedirá por favor
Si se atreven a agredir Irán con dos mísiles de 5 millones cada uno, Irán les responde con 10 de 5 mil dólares; los tiene desconcertados.
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LETRINA…LETRINA…LETRINA….EEUU NO!…LETRINA…DONALD TRUMP…LETRINA…..VAMOS A VER QUIENES LES HACEN CASO…LETRINA JADIONDA
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La imbecilidad del trumpismo y sus seguidores es congénita e incurable.