EE.UU: Donald Trump reitera que Irán es una «nación fallida»

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este lunes que Irán es una «nación fallida», al asegurar que ya no cuenta con Fuerzas Armadas y que su liderazgo está en «completo desorden».
«Irán es oficialmente una nación fallida. ¡Está muerto! No tienen Armada, ni Fuerza Aérea, ni moneda, no pagan a sus soldados ni a su Policía, la inflación es del 300%, y su liderazgo está en completo desorden y es incapaz de representar adecuadamente al país», escribió el mandatario en su cuenta de Truth Social.
Trump agregó que la República Islámica «solo posee noticias falsas de EE.UU.», así como la «voluntad de matar a sus manifestantes» y un «buen repertorio de mentiras».
En declaraciones previas a Fox News en una entrevista emitida el domingo, el gobernante destacó la efectividad de las sanciones económicas impuestas por la Casa Blanca, afirmando que «nadie había sufrido un golpe así». «Y ahora mismo son una nación en crisis», manifestó.
NUEVA ESCALADA EN ORMUZ
Las declaraciones del inquilino de la Casa Blanca se produjeron en medio de un nuevo ataque estadounidense contra la isla iraní de Larak, que dejó muertos y heridos.
El Comando Central de EE.UU. (CENTCOM) informó que el objetivo del bombardeo eran dos lanzacohetes que, supuestamente, se disponían a lanzar misiles hacia el estrecho de Ormuz. Se trata de la primera ofensiva contra territorio iraní desde finales de julio.
En respuesta a la agresión, las fuerzas iraníes atacaron posiciones de helicópteros y a las fuerzas estadounidenses en la base Al Manhad, en los Emiratos Árabes Unidos.
Es fallida, pero nos tiene jodidos a todos y a ti no te deja dormir….. maldito, para que levantaste a esos que estaban dormidos….. maldito, tu iniciaste eso, porque esos no se metian con nadie….hdppppp
Sigue ahí que quien nos está llevando a este extremo eres tu, dictador perverso, corrupto, diabólico, mafioso, pedófilo, loco de amarrar y sinverguenza. Hoy el mundo está más desolado, afectado económicamente por tus guerras fallidas y todas las ha perdido de manera humillante, creyendote un complejo de grandeza, un mediocre loco y analfabeta, acompañado de una trulla de delincuentes y canallas como Narco Rubio, JV De Vance y Pete Hetset. Tirano
Por qué es que esta basura de periódico borra los mensajes en contra del comunismo y el terrorrismo? Ustedes apoyan estas dos fases que están acabando con la humanidad?
Viva Donald Trump abajo el régimen terrorista de los ayatolalah y la guardia revolucionaria terrorista de Irán, viva Estados Unidos. Abajo el comunismo.
El mundo quieres vivir en democracia.
Corroboro,pero hay que eliminar la guardia revolucionaria uno por uno.
Para que de junten en el infierno con su jefe supremo .
Eso lo que es un país dirigido por terroristas que está matando de hambre a su propia gentes.que se gasta el dinero en mantener a próxima como jamás y hesbolas.. los comunitas y terroristas son pura letrina pura basura.
Verdad don lambe kuuuuLoooo José A Ramírez?
Corrijo a proxis
De acuerdo contigo. Esa es la realidad. Trump no negocie mentales plolmo.
Con terroristas fanáticos religiosos no se negocia, estos loco no son confiables.
Irán bombardeó este lunes la base aérea estadounidense de Al Minhad, en los Emiratos Árabes Unidos, en represalia por el ataque previo de Washington a la isla iraní de Larak. Según reportes iraníes, varios drones alcanzaron posiciones de helicópteros desplegados en este destacamento militar, ubicado al sur de Dubái. Se trata de un importante centro para el apoyo aéreo y el movimiento de fuerzas extranjeras en la región.
Habría que preguntarle si esa nación fallida es la misma a la que le ha ganado la guerra más de 50 veces, y que hoy le está dando sus cajetazos.
Si es la misma que mantiene el Estrecho de Ormuz cerrado, y lo tiene con ataques esquizofrénico.
Si es la misma que tiene a la Supuesta Primera Potencia Mundial pidiendo ayudas a sus aliados; si es la misma, Estados Unidos tiene serios problemas.