Edesur inicia recuperación de redes eléctricas San José Ocoa

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SAN JOSÉ DE OCOA.– Edesur Dominicana inició en esta provincia el Programa de Recuperación de Polígonos (PRP), con una inversión de RD$70.3 millones, destinado a mejorar la calidad del servicio eléctrico, fortalecer la seguridad del sistema y reducir las pérdidas de energía.

Los trabajos de rehabilitación y modernización de las redes eléctricas comenzaron en el sector Los Invasores y se extenderán a las comunidades de Cañada del Horno y Las Flores.

El proyecto contempla la construcción de 6.9 kilómetros de redes de media tensión, la instalación de 126 postes, 33 transformadores de distribución y 117 luminarias LED.

Asimismo, el programa incluye la regularización de decenas de usuarios, el despliegue de redes antifraude y la incorporación de soluciones tecnológicas orientadas a prevenir el hurto de energía.

BUSCAN REDUCIR RIESGOS Y PÉRDIDAS

Edesur explicó que las zonas intervenidas presentan un deterioro generalizado de los postes y otras estructuras eléctricas, además de deficiencias en las conexiones a tierra, condiciones que representan riesgos para las personas y las propiedades.

El Programa de Recuperación de Polígonos se desarrolla en 11 provincias y contempla una inversión superior a RD$1,926.7 millones. La iniciativa también ha comenzado en San Cristóbal, Azua, Peravia y Pedernales.

Con estos trabajos, Edesur Dominicana procura modernizar la infraestructura eléctrica, proteger las redes frente a conexiones ilegales y contribuir a la sostenibilidad y eficiencia del servicio.

an/am

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