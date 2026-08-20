Edesur inicia recuperación de redes eléctricas San José Ocoa

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SAN JOSÉ DE OCOA.– Edesur Dominicana inició en esta provincia el Programa de Recuperación de Polígonos (PRP), con una inversión de RD$70.3 millones, destinado a mejorar la calidad del servicio eléctrico, fortalecer la seguridad del sistema y reducir las pérdidas de energía.

Los trabajos de rehabilitación y modernización de las redes eléctricas comenzaron en el sector Los Invasores y se extenderán a las comunidades de Cañada del Horno y Las Flores.

El proyecto contempla la construcción de 6.9 kilómetros de redes de media tensión, la instalación de 126 postes, 33 transformadores de distribución y 117 luminarias LED.

Asimismo, el programa incluye la regularización de decenas de usuarios, el despliegue de redes antifraude y la incorporación de soluciones tecnológicas orientadas a prevenir el hurto de energía.

BUSCAN REDUCIR RIESGOS Y PÉRDIDAS

Edesur explicó que las zonas intervenidas presentan un deterioro generalizado de los postes y otras estructuras eléctricas, además de deficiencias en las conexiones a tierra, condiciones que representan riesgos para las personas y las propiedades.

El Programa de Recuperación de Polígonos se desarrolla en 11 provincias y contempla una inversión superior a RD$1,926.7 millones. La iniciativa también ha comenzado en San Cristóbal, Azua, Peravia y Pedernales.

Con estos trabajos, Edesur Dominicana procura modernizar la infraestructura eléctrica, proteger las redes frente a conexiones ilegales y contribuir a la sostenibilidad y eficiencia del servicio.

an/am