Dominicano Jerar Encarnación en duda final béisbol de Japón

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Tokio, 21 oct.- La participación del jardinero dominicano Jerar Encarnación, de las Estrellas de DeNA, en la final de la Liga japonesa de béisbol 2026 peligra hoy a causa de una lesión.

Encarnación sufrió la dolencia el sábado durante el último juego del playoff de la Liga Central y sigue en duda para la llamada Serie de Japón, que comenzará el sábado en Yokohama, divulgó el sitio web béisbol.japonés.com.

El patrullero, de 28 años y firmado como un refuerzo de emergencia a mediados de año, tuvo molestias en su pierna derecha luego de atrapar un elevado de rutina en el jardín derecho en el juego ante los Tigres de Hanshin.

Antes de concluir el partido debió ser sustituido y enviado luego al hospital para un chequeo más preciso.

Según el mánager de DeNA, Ryoji Aikawa, el caribeño atraviesa una situación difícil y los responsables del conjunto deberán evaluar su evolución antes de seleccionar el roster que participará en la final.

Encarnación sólo vio acción como suplente durante el playoff del circuito y no aportó jonrones ni empujadas, por lo que su ausencia no representará una baja importante para su equipo.

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