Dominicana Marileidy Paulino fuera finalistas Atleta del Año

Santo Domingo, 12 nov.- La velocista dominicana Marileidy Paulino quedó fuera de las finalistas al premio de Atleta Mundial del Año 2026, tras ocupar el quinto puesto en la votación.

Las estadounidenses Melissa Jefferson-Wooden y Masai Russell, así como la suiza Audrey Werro, integran el grupo de tres aspirantes al reconocimiento que concede World Athletics, cuya ganadora será anunciada el próximo 29 de noviembre durante una gala en Mónaco.

Paulino figuró entre las 10 candidatas seleccionadas por un panel internacional de especialistas en atletismo. La votación contó con la participación de aficionados, atletas, representantes de medios de comunicación y miembros de la familia de World Athletics.

La dominicana terminó detrás de la etíope Tigst Assefa, quien ocupó el cuarto lugar. En las posiciones siguientes quedaron Agnes Ngetich, de Kenia; Chase Jackson, de Estados Unidos; Yan Ziyi, de China; María Pérez, de España, y Camryn Rogers, de Canadá.

La nominación de Paulino estuvo respaldada por sus resultados durante la temporada, entre ellos la victoria en los 400 metros del Ultimate Championship y la recuperación del título de la Liga Diamante.

La atleta registró además 48.48 segundos en esa distancia, su mejor marca de la temporada y récord de la Liga Diamante. Completó una campaña invicta y bajó de los 49 segundos en ocho carreras.

Las tres finalistas también sobresalieron por sus resultados. Jefferson-Wooden consiguió los títulos de 100 y 200 metros en el Ultimate Championship; Russell estableció récord mundial en los 100 metros con vallas, con 12.09 segundos, mientras Werro dominó los 800 metros en el Ultimate Championship, la Liga Diamante y el Campeonato Europeo.

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