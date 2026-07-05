Dominicana cae por la mínima ante EEUU en Clasificatorio FIBA

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SANTO DOMINGO.- República Dominicana perdió este viernes 82-81 frente a Estados Unidos en un emocionante encuentro correspondiente a la tercera ventana clasificatoria para la Copa Mundial de Baloncesto FIBA Qatar 2027.

El partido, disputado en la remozada Arena BanReservas Profesor Virgilio Travieso Soto, contó con un lleno total de aficionados que respaldaron a la denominada «Selección del Pueblo», aunque el conjunto dominicano no pudo mantener la ventaja en los minutos finales.

Con el resultado, Estados Unidos aseguró el primer lugar del Grupo A con récord de 4-1, mientras que República Dominicana finalizó segunda con marca de 3-2. Ambos equipos avanzaron a la siguiente fase de las eliminatorias.

TRIPLE DECISIVO EN EL CIERRE

El encuentro se definió a falta de 16.5 segundos del último cuarto, cuando Torrey Craig encestó un triple que dio vuelta al marcador. Dominicana dominaba 81-79, pero el disparo del estadounidense puso el definitivo 82-81.

Mike James encabezó la ofensiva de Estados Unidos con 15 puntos. También destacaron Terry Taylor, con 14 unidades; Gabe York, 13; Torrey Craig, con un doble-doble de 12 puntos y 10 rebotes; James Huff, 12; y Orlando Robinson II, con 10 tantos.

Por República Dominicana, Andrés Feliz fue la gran figura al registrar 24 puntos, seis rebotes y seis asistencias. Chris Duarte aportó 17 unidades y siete rebotes, mientras Jean Montero sumó nueve puntos, Joel Soriano terminó con ocho puntos y ocho rebotes, y Jassel Pérez agregó siete.

DOMINICANA DOMINÓ LA PRIMERA MITAD

El conjunto dominicano llegó al descanso con ventaja de 46-40, tras imponerse 24-15 en el primer cuarto, aunque cedió el segundo parcial 25-22.

En esa primera mitad, Andrés Feliz lideró el ataque con 10 puntos, cuatro rebotes y cinco asistencias, seguido por Chris Duarte con ocho tantos y Jean Montero con siete puntos y cinco asistencias. Por Estados Unidos, Terry Taylor y Orlando Robinson II anotaron ocho puntos cada uno, mientras James Huff agregó seis.

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