Dominicana aumenta ingresos tributarios hasta agosto 2026

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Santo Domingo, 8 sep (Prensa Latina) La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) de República Dominicana recaudó 671 mil 866 millones de pesos (unos 11 mil 388 millones de dólares) entre enero y agosto de este año, informó hoy la entidad.

El monto representa un crecimiento de 8,5 por ciento respecto al mismo período de 2025, equivalente a 52 mil 877,6 millones de pesos (unos 896 millones de dólares) adicionales.

Solo en agosto, la DGII captó 75,78 millones de pesos (unos mil 271 millones de dólares), cifra que representa un aumento de 6,6 por ciento.

Entre los principales tributos que aportaron a la recaudación de agosto figura el Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios, con 20 mil 559,6 millones de pesos (unos 349 millones de dólares), para un alza de 10,5 por ciento respecto a agosto de 2025.

Le siguieron el Impuesto sobre la Renta de las Empresas y el Impuesto sobre los Activos, que alcanzaron en conjunto 12 mil 810 millones de pesos (unos 217 millones de dólares).

También contribuyeron el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y los Impuestos Selectivos a los Combustibles, entre otros.

ool/mpv