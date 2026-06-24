Dólar subió 27 cts. y euro bajó; eran vendidos $59.16 y $69.65

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SANTO DOMINGO.- El dólar subió 27 centavos y este miércoles era vendido en República Dominicana a RD$59.16.

El Banco Central fijó el cambio de la siguiente manera:

Compra: RD$58.74

Venta: RD$59.16

EL EURO

El euro bajó 78 centavos y era vendido a RD$69.65 y comprado a RD$$66.09.

PETROLEO

El barril de petróleo crudo WTI (West Texas Intermediate) cotiza aproximadamente en $70.50 a $73.10 USD, experimentando caídas recientes debido a la relajación de tensiones geopolíticas y la ampliación de la oferta global.