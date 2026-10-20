Dólar bajó 21 cts. y era vendido $61.62; euro se mantiene $77.44

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SANTO DOMINGO.- El dólar bajó 21 centavos y este martes era vendido en República Dominicana a RD$61.62.

El Banco Central fijó el cambio de la siguiente manera:

Compra: RD$61.23

Venta: RD$61.62

EL EURO

El euro era vendido a RD$70.52 y comprado a RD$66.92.

PETROLEO

El petróleo intermedio de Texas (WTI) cotiza este martes 20 de octubre con un alza del 5,2 %, alcanzando los 109,08 dólares por barril.

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RojoTodoUS
RojoTodoUS
25 minutos hace

…»Cuuuuuuuuuuuuuuuuuaaaaaaaaaaaaaaaaaaatrooooooooooo (4) Añios Más, Y Después Hablamos» !!!… …

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RojoTodoUS
RojoTodoUS
25 minutos hace

…»Cuuuuuuuuuuuuuuuuuaaaaaaaaaaaaaaaaaaatrooooooooooo (4) Añios Más, Y Después Hablamos» !!!…

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RojoTodoUS
RojoTodoUS
27 minutos hace

…»Cuuuuuuuuuuuuuuuuuaaaaaaaaaaaaaaaaaaatroooooooo (4) Añios Más, Y Después Hablamos» !!!…

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