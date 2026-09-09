Dólar bajó 10 cts. y euro subió; eran vendidos a $58.86 y $70.36

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SANTO DOMINGO.- El dólar bajó otros 10 centavos y este miércoles era vendido en República Dominicana a RD$58.86.

El Banco Central fijó el cambio de la siguiente manera:

Compra: RD$58.63

Venta: RD$58.86

EL EURO

El euro era vendido a RD$70.36 y comprado a RD$66.60.

PETROLEO

El petróleo intermedio de Texas (WTI), referente en Estados Unidos, comenzó la jornada de este miércoles 9 de septiembre de 2026 con una subida del 1,4 %, situando su cotización en 94,34 dólares por barril. El crudo continuó escalando posiciones durante la mañana debido a la fuerte inestabilidad geopolítica.