Dólar bajó 10 cts. y euro subió; eran vendidos a $58.86 y $70.36

imagen

Escuchar artículo

SANTO DOMINGO.- El dólar bajó otros 10 centavos y este miércoles era vendido en República Dominicana a RD$58.86.

El Banco Central fijó el cambio de la siguiente manera:

Compra: RD$58.63

Venta: RD$58.86

EL EURO

El euro era vendido a RD$70.36 y comprado a RD$66.60.

PETROLEO

El petróleo intermedio de Texas (WTI), referente en Estados Unidos, comenzó la jornada de este miércoles 9 de septiembre de 2026 con una subida del 1,4 %, situando su cotización en 94,34 dólares por barril. El crudo continuó escalando posiciones durante la mañana debido a la fuerte inestabilidad geopolítica.

Compártelo en tus redes:
0 0 votos
Article Rating
guest
4 Comments
Nuevos
Viejos Mas votados
Comentarios en linea
Ver todos los comentarios
Amo a EE.U
Amo a EE.U
16 minutos hace

Los bancos comerciales son incontrolables. Las autoridades monetarias estan confabulados con ellos. Dice el Banco Central que la tasa del dòlar està hoy al 58.86 para la venta. Sin embargo todos los bancos se han puesto a una para vender hoy el dòlar a 59.80.
Cuando vendrà un gobierrno que defienda los pobres? COÑA-ZO.

0
0
Responder
RojoTodoUS
RojoTodoUS
27 minutos hace

…»Cuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuaaaaaaaaaaaaaaatroooooooooooo (4) Añios Más, Y Después Hablamos, Tendencia A la Baja» !!!…

0
0
Responder
RojoTodoUS
RojoTodoUS
28 minutos hace

…»Cuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuaaaaaaaaaaaaaatrooooooooooo (4) Añios Más, Y Después Hablamos, Tendencia A la Baja» !!!… …

0
0
Responder
RojoTodoUS
RojoTodoUS
28 minutos hace

…»Cuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuaaaaaaaaaaaaaatrooooooooooo (4) Añios Más, Y Después Hablamos, Tendencia A la Baja» !!!…

0
0
Responder