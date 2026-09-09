Dólar bajó 10 cts. y euro subió; eran vendidos a $58.86 y $70.36

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SANTO DOMINGO.- El dólar bajó otros 10 centavos y este miércoles era vendido en República Dominicana a RD$58.86.
El Banco Central fijó el cambio de la siguiente manera:
Compra: RD$58.63
Venta: RD$58.86
EL EURO
El euro era vendido a RD$70.36 y comprado a RD$66.60.
PETROLEO
El petróleo intermedio de Texas (WTI), referente en Estados Unidos, comenzó la jornada de este miércoles 9 de septiembre de 2026 con una subida del 1,4 %, situando su cotización en 94,34 dólares por barril. El crudo continuó escalando posiciones durante la mañana debido a la fuerte inestabilidad geopolítica.
Los bancos comerciales son incontrolables. Las autoridades monetarias estan confabulados con ellos. Dice el Banco Central que la tasa del dòlar està hoy al 58.86 para la venta. Sin embargo todos los bancos se han puesto a una para vender hoy el dòlar a 59.80.
Cuando vendrà un gobierrno que defienda los pobres? COÑA-ZO.
…»Cuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuaaaaaaaaaaaaaaatroooooooooooo (4) Añios Más, Y Después Hablamos, Tendencia A la Baja» !!!…
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