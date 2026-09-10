Liga Béisbol de la RD celebra draft de jugadores novatos

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Santo Domingo, 10 sep.- Un total de 99 prospectos estarán disponibles para el Draft de Novatos de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, proceso mediante el cual las seis franquicias del circuito incorporarán nuevos talentos a sus reservas.

La jornada comenzará a las 20:00, hora local, en Sambil Santo Domingo y será transmitida por CDN Deportes y el canal oficial LIDOM TV en YouTube.

Los Tigres del Licey, Estrellas Orientales, Leones del Escogido, Gigantes del Cibao, Toros del Este y Águilas Cibaeñas participarán en el sorteo, en ese orden, de acuerdo con las posiciones que ocuparon en la serie regular del campeonato 2025-2026.

El orden establece que los equipos que finalizaron en las posiciones más bajas tendrán las primeras oportunidades de selección, mientras que el campeón de la fase regular tendrá el último turno.

El Draft de Novatos constituye una de las principales vías de las organizaciones de Lidom para captar jóvenes talentos provenientes de distintos niveles del béisbol organizado, con el objetivo de fortalecer sus plantillas de cara a las próximas temporadas.

El presidente de Lidom, Vitelio Mejía Ortiz, confirmó la celebración del sorteo, que permitirá a los aficionados seguir en directo las selecciones de los seis equipos.

La pasión vuelve a encenderse en la República Dominicana con el inicio en las próximas semanas de la temporada 2026-2027 de la Liga de Béisbol Profesional (Lidom).

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