SANTO DOMINGO.- El documental “Aporte patriótico del Merengue en la historia dominicana”, producido por Euri Cabral y Zinayda Rodríguez, en el que se analizan las etapas que ha vivido ese ritmo, sus líderes y su aporte patriótico a la nación, será estrenado en la 19.ª edición del Festival de Cine Global Santo Domingo, en el mes de enero de 2027.

El tráiler del documental será estrenado en todos los medios y en las redes sociales este jueves 26 de noviembre, fecha en que se celebra el Día Nacional del Merengue, por disposición del decreto 619-05.

Esa fecha se adoptó porque el 26 de noviembre de 1854 fue la primera vez que apareció el término merengue en el periódico El Oasis, en un artículo del intelectual Manuel de Jesús Galván, donde atacaba el ritmo popular que ya se imponía en la sociedad dominicana.

CONDUCIDO POR RAMÓN ORLANDO

Cabral y Rodríguez informaron que el documental, realizado bajo la sombrilla de la Ley de Cine 108-10, es conducido por el maestro Ramón Orlando y cuenta con los testimonios de los merengueros Fernando Villalona, Sergio Vargas, Kinito Méndez, Rafa Rosario, Miriam Cruz, Pochy Familia, Tulile y Manny Cruz.

De igual manera participan los comunicadores Huchi Lora, Marivel Contreras, Joseph Cáceres, Alfonso Quiñones y Máximo Jiménez, el investigador musical Rafael Chaljub Mejía y el exministro de Cultura José Antonio Rodríguez.

FORMARÁ PARTE DE LAS GALAS DOMINICANAS

El director del Festival de Cine Global, Omar de la Cruz, informó que el documental formará parte de la oferta programática de la versión XIX del festival.

“Es para nosotros de gran satisfacción poder incluir en nuestro programa de estrenos este nuevo documental de Euri y Zinayda, dos destacados productores cinematográficos que siempre han sido parte del festival y que han apoyado de manera firme el desarrollo del cine en la República Dominicana”, expresó Omar de la Cruz.

La presentación del documental formará parte de Galas Dominicanas, una sección que el Festival ha venido desarrollando y consolidando a lo largo de los años, dedicada a destacar los estrenos más relevantes de la industria cinematográfica nacional.

Este espacio reconoce producciones que, por su valor artístico, cultural e histórico, contribuyen al fortalecimiento y la proyección del cine dominicano.

El estreno del documental sobre el merengue será el sábado 30 de enero de 2027, a las 7:00 de la noche, en los cines de Galería 360, dentro de la 19.ª edición del Festival de Cine Global Santo Domingo, organizado por la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE).

MÁS QUE UN RITMO, PARTE DE LA IDENTIDAD

La finalidad principal de este documental es mostrar al país y al mundo que el merengue no es solo un ritmo musical o un baile, sino que es parte esencial de la identidad dominicana y que ha sido parte importante de la historia de nuestra nación.

“El documental ‘Aporte patriótico del Merengue en la historia dominicana’ es un llamado para que todos los dominicanos, gobierno y población, valoremos el merengue en su real dimensión, lo defendamos y garanticemos que se preserve como parte esencial de nuestro patrimonio cultural. En ese orden, anunciamos que estamos en conversación con los ministerios de Cultura y de Relaciones Exteriores, con la finalidad de que el documental pueda ser presentado en todas las provincias de la nación y en todos los países donde existe una importante comunidad dominicana”, afirmaron los productores del documental.