Documental Los Soldados de la Democracia rescata historia RD

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Santo Domingo, 7 jul (Prensa Latina) El cineasta dominicano Alberto Zayas presentó el documental «Los Soldados de la Democracia», una producción que reconstruye uno de los episodios más significativos de la historia del país, publicó hoy Cinedominicano.

La obra está inspirada en el libro Los Muchachos de la Democracia, del investigador y exministro de las Fuerzas Armadas José Miguel Soto Jiménez, un volumen en el que su autor narra el papel del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) tras la caída del dictador Rafael Leónidas Trujillo (1930-1961).

Soto Jiménez describe episodios patrióticos y revolucionarios, incluyendo la expedición de Cayo Confites, un intento de derrocar la dictadura, e incorpora en sus páginas la voz de quienes trabajaron por consolidar la democracia.

En este libro se inspiró Zayas para su documental, que forma parte de una serie promovida por el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, organismo que impulsa proyectos audiovisuales destinados a preservar la memoria histórica y el patrimonio cultural del país.

El filme combina entrevistas inéditas con protagonistas de los acontecimientos, una investigación documental y material de archivo para ofrecer una mirada rigurosa sobre un período decisivo.

La producción estuvo a cargo de Alberto Zayas, con guion de Juan Manuel Tejeda, fotografía de Franklin Villar y edición de River Tathem.

El proyecto fue realizado por la productora AZ Films, que apuesta por un lenguaje cinematográfico centrado en el valor del testimonio y el respeto por los hechos.

Durante la presentación, Zayas destacó la importancia del cine documental como herramienta para resguardar la memoria colectiva desde la voz de quienes marcaron una época.

La producción reafirma su interés y de AZ Films por desarrollar un cine que, además de su dimensión artística, contribuya a la divulgación del legado histórico.

ga/mpv