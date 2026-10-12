Director FAO ve Abinader tiene logros en seguridad alimentaria

El presidente Abinader reunido con el Director de la FAO en Roma este lunes 10 de octubre 2026

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SANTO DOMINGO.– El director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Qu Dongyu, calificó al presidente Luis Abinader como un gran líder que pasará a la historia por sus logros en materia de seguridad alimentaria y lucha contra el hambre, según una publicación oficial hecha por la presidencia de la República Dominicana en su página web.

Señaló que Dongyu hizo este elogio dursante un encuentro que ambos sostuvieron en Roma, en el marco del Foro Mundial de la Alimentación 2026, durante el cual Abinader atribuyó los avances dominicanos a la combinación del crecimiento económico con medidas de apoyo a los productores, financiamiento agropecuario, subsidios a insumos agrícolas y programas sociales dirigidos a garantizar el acceso de la población a los alimentos.

El jefe de Estado informó que Qu Dongyu visitará la República Dominicana dentro de dos semanas para conocer las políticas públicas y experiencias del país en producción agropecuaria, seguridad alimentaria y protección social.

Entre las iniciativas, destacó los aumentos salariales por encima de la inflación, el incremento de alrededor de un 18 % de los recursos destinados a la alimentación escolar y la ampliación de las ayudas sociales, que alcanzan a cerca de 1.5 millones de personas.

Abinader agrego que el crecimiento económico debe acompañarse de políticas sociales que permitan distribuir sus beneficios, especialmente entre los hogares más vulnerables. También resaltó el papel de los productores agropecuarios en el fortalecimiento de la producción nacional y la garantía del abastecimiento de alimentos.

LLAMA A FORTALECER LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Dongyu destacó la importancia del liderazgo, la solidaridad y una mayor participación de las mujeres en los espacios de decisión para impulsar soluciones conjuntas frente a los desafíos económicos, sociales y ambientales.

También llamó a fortalecer la cooperación internacional, las alianzas entre gobiernos y organismos multilaterales y los mecanismos de financiamiento para acelerar el desarrollo sostenible y avanzar hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Abinader está en Roma participando en el Foro Mundial de la Alimentación durante el cual representantes de numerosos países comparten sus experiencias en producción agropecuaria, protección social y avances hacia la meta de Hambre Cero.

sp-am