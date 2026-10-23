Diputados convocan vista pública para tratar ley de discapacidad

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SANTO DOMINGO.— La Cámara de Diputados celebrará el próximo 19 de noviembre una vista pública para recibir propuestas sobre la modificación de la Ley núm. 5-13 sobre Discapacidad, con el objetivo de fortalecer la inclusión y garantizar los derechos de esta población.

La consulta tendrá lugar en el Salón Hugo Tolentino Dipp y estará encabezada por la comisión especial que preside la diputada Mirna López, representante de Santiago. La convocatoria está dirigida a personas con discapacidad, familiares, organizaciones sociales, sociedades médicas, fundaciones y entidades vinculadas al sector.

La iniciativa contempla medidas para ampliar las oportunidades en educación y empleo, mejorar la accesibilidad y promover el turismo inclusivo. También aborda la atención a personas con discapacidades múltiples, los apoyos educativos para estudiantes sordos y con discapacidad visual, así como la cobertura de medicamentos y la disponibilidad de productos de apoyo.

La comisión estima que cerca de medio millón de personas viven con algún tipo de discapacidad en República Dominicana, una condición que también impacta a sus familias y cuidadores.

López destacó la importancia de escuchar a los sectores involucrados para elaborar una legislación que responda a sus necesidades y favorezca la autonomía, la participación social y una vida digna.

La jornada contará con opciones de accesibilidad para facilitar la intervención de los participantes y evitar barreras durante la presentación de propuestas.

Según la legisladora, el propósito es concluir las consultas y avanzar en la redacción definitiva del proyecto para procurar su aprobación antes de finalizar la presente legislatura. La reforma cuenta con el acompañamiento del Poder Ejecutivo, el Gabinete de Salud y otras instituciones estatales.

dh/am