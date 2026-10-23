Diputados convocan vista pública para tratar ley de discapacidad

imagen

Escuchar artículo

SANTO DOMINGO.— La Cámara de Diputados celebrará el próximo 19 de noviembre una vista pública para recibir propuestas sobre la modificación de la Ley núm. 5-13 sobre Discapacidad, con el objetivo de fortalecer la inclusión y garantizar los derechos de esta población.

La consulta tendrá lugar en el Salón Hugo Tolentino Dipp y estará encabezada por la comisión especial que preside la diputada Mirna López, representante de Santiago. La convocatoria está dirigida a personas con discapacidad, familiares, organizaciones sociales, sociedades médicas, fundaciones y entidades vinculadas al sector.

La iniciativa contempla medidas para ampliar las oportunidades en educación y empleo, mejorar la accesibilidad y promover el turismo inclusivo. También aborda la atención a personas con discapacidades múltiples, los apoyos educativos para estudiantes sordos y con discapacidad visual, así como la cobertura de medicamentos y la disponibilidad de productos de apoyo.

La comisión estima que cerca de medio millón de personas viven con algún tipo de discapacidad en República Dominicana, una condición que también impacta a sus familias y cuidadores.

López destacó la importancia de escuchar a los sectores involucrados para elaborar una legislación que responda a sus necesidades y favorezca la autonomía, la participación social y una vida digna.

La jornada contará con opciones de accesibilidad para facilitar la intervención de los participantes y evitar barreras durante la presentación de propuestas.

Según la legisladora, el propósito es concluir las consultas y avanzar en la redacción definitiva del proyecto para procurar su aprobación antes de finalizar la presente legislatura. La reforma cuenta con el acompañamiento del Poder Ejecutivo, el Gabinete de Salud y otras instituciones estatales.

 

dh/am

Compártelo en tus redes: