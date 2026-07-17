Diputados conocen este sábado informe sobre Código Penal

Alfredo Pacheco dijo este viernes que han recibido unas 80 propuestas de modificación a la iniciativa.

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SANTO DOMINGO.- El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, convocó a una sesión extraordinaria para este sábado a las 10:00 de la mañana, para conocer el informe de la Comisión Bicameral que estudia las propuestas de modificación al nuevo Código Penal.

El legislador dijo que la sesión que estaba pautada para este viernes no se pudo realizar debido a la gran cantidad de propuestas de modificación que llegó a la Comisión.

MAS DE 80 PROPUESTAS DE MODIFICACIONES

Pacheco informó que los miembros de la Comisión Bicameral y los de una subcomisión trabajaron arduamente hasta entrada la madrugada en la preparación de dicho informe.

Indicó que están en evaluación más de 80 sugerencias de modificación al Código Penal por parte de diferentes sectores de la sociedad dominicana.

Garantizó que en la sesión de este sábado el pleno tendrá la oportunidad de realizar un amplio debate en torno al tema.

an/am