BC dice el peso dominicano se fortalece 8.1 % frente al dólar

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Santo Domingo.– El peso dominicano continúa fortaleciendo su posición frente al dólar estadounidense y acumula una apreciación de 8.1 % en lo que va de 2026, mientras la moneda norteamericana mantiene una tendencia sostenida a la baja en el mercado cambiario nacional, de acuerdo con datos del Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

La entidad informó que la tasa de cambio correspondiente al 16 de julio de 2026 se ubicó en RD$58.2420 para la compra y RD$58.5767 para la venta, reflejando la disminución del valor del dólar y la continuidad de una tendencia descendente observada durante las últimas semanas.

El Banco Central indicó que este comportamiento responde al fortalecimiento del peso dominicano, cuyo desempeño sitúa a la República Dominicana entre las economías con mayor apreciación de su moneda en América Latina durante el presente año.

MEJOR DESEMPEÑO CAMBIARIO

Según el Departamento Internacional del BCRD, el país presenta un mejor desempeño cambiario que otras economías de la región, entre ellas Uruguay, Honduras, Chile, Argentina y Perú, cuyas monedas registran depreciaciones frente al dólar estadounidense.

La reducción del valor del dólar genera efectos positivos en distintos sectores de la economía, especialmente en aquellos que dependen de las importaciones, al disminuir los costos de adquisición de materias primas, combustibles, medicamentos, maquinarias y otros bienes cotizados en esa divisa.

SE MODERAN PRESIONES INFLACIONARIAS

Asimismo, la apreciación del peso contribuye a moderar las presiones inflacionarias, favoreciendo la estabilidad de los precios y fortaleciendo el poder adquisitivo de los consumidores.

Economistas atribuyen este comportamiento al dinamismo del turismo, el crecimiento sostenido de las remesas, el flujo de inversión extranjera y el manejo prudente de la política monetaria implementada por el Banco Central, factores que han fortalecido la disponibilidad de divisas en el mercado local.

Con una cotización inferior a los RD$59 por dólar, el mercado cambiario dominicano continúa mostrando señales de estabilidad, fortaleciendo la confianza de inversionistas y agentes económicos en el desempeño de la economía nacional y en la solidez del peso dominicano durante 2026.

sp-am