Condenan a 20 años de prisión mujer torturó y maltrató 2 hijos

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- El Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago condenó a 20 años de prisión a una mujer que torturó y cometió otros abusos físicos y psicológicos contra sus dos hijos de 3 y 5 años.

De acuerdo con la acusación, la mujer, cuya identidad fue omitida para proteger a las víctimas, envió mensajes a su expareja en los que amenazaba con matar a la hija de ambos y grabaciones en las que se observaba cómo golpeaba a la menor en la cabeza, el rostro y otras partes del cuerpo.

La investigación estableció también intentó asfixiar y quemó a la niña en una pierna con un fósforo, en presencia de su otro hijo.

Los hechos ocurrieron en 2023 en un sector del norte de Santiago.

El tribunal ordenó que la condena sea cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey.

jt-am