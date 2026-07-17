Quedarán invariables precios de 6 combustibles; suben los de 4

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SANTO DOMINGO.- El Gobierno mantendrá sin variación los precios de los principales combustibles durante la semana del 18 al 24 de julio de 2026, como parte de una política de contención frente al incremento de las cotizaciones internacionales del petróleo y sus derivados.

Se quedarán con los precios que tienen actualmente la gasolina premium, la gasolina regular, el gasoil regular, el gasoil óptimo, el gas lIcUado del petróleo y el gas natural.

Sin embargo, subirán los del avtur, kerosene, el fuel oil #6 y el fuel oil 1%S.

SUBSIDIO DE 875.3 MILLONES

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó que la medida implica un subsidio de RD$875.3 millones, destinado a compensar la tendencia alcista registrada en los mercados internacionales y evitar que ese aumento se refleje en el bolsillo de los consumidores.

Con esta asignación, el monto acumulado destinado por el Gobierno para mitigar el impacto del encarecimiento de los combustibles asciende a RD$22,198.3 millones en lo que va de 2026. Estos recursos buscan amortiguar el efecto inflacionario generado por el alza del petróleo, influenciada por la persistencia de las tensiones geopolíticas en Medio Oriente y el retroceso en los acuerdos de paz.

El MICM explicó que la mayor parte del subsidio se concentra en los combustibles de mayor consumo, con el objetivo de evitar incrementos en las tarifas del transporte público y del transporte de carga, y prevenir que esos costos sean trasladados a los precios de los bienes y servicios que consume la población.

Para la presente semana, el Estado absorberá RD$42.65 por cada galón de gasolina regular, RD$61.28 por galón de gasoil regular y RD$13.63 por galón de gas licuado de petróleo (GLP).

AUMENTO DEL 12% EN PRECIOS DEL PETRÓLEO

La institución señaló que durante la última semana los precios internacionales del petróleo registraron un incremento cercano al 12 %, impulsados por el recrudecimiento de las tensiones geopolíticas. En ese contexto, el crudo West Texas Intermediate (WTI), referencia para el mercado dominicano, se encamina a completar su segunda semana consecutiva de alzas.

TABLA DE PRECIOS

En consecuencia, para el período comprendido entre el 18 y el 24 de julio de 2026, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes dispuso que los combustibles se comercialicen a los siguientes precios:

Gasolina Premium se venderá a RD$338.10 por galón mantiene su precio.

Gasolina Regular RD$302.50 por galón mantiene su precio.

Gasoil Regular RD$254.80 por galón mantiene su precio.

Gasoil Óptimo RD$290.10 por galón mantiene su precio.

Gas Licuado de Petróleo (GLP) RD$135.20 por galón mantiene su precio.

Gas Natural RD$43.97 por m3 mantiene su precio.

LOS QUE SUBEN

Avtur RD$268.89 por galón sube RD$28.84.

Kerosene RD$306.40 por galón sube RD$31.20.

Fuel Oíl #6 RD$161.80 por galón sube RD$10.98.

Fuel Oíl 1%S RD$187.88 por galón sube RD$11.11.