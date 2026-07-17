Demanda eléctrica marca nuevo récord histórico en Dominicana

Joel Santos, ministro de Energía y Minas, ofreció los datos este 17 de julio del 2026..

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SANTO DOMINGO.– El Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) registró la noche del jueves un nuevo récord histórico de demanda máxima instantánea al alcanzar 4,166.52 megavatios (MW) a las 9:58 de la noche, informó el ministro de Energía y Minas, Joel Santos.

Destacó que el sistema respondió con estabilidad ante el mayor nivel de consumo eléctrico registrado en la historia del país, reflejando el crecimiento sostenido de la demanda energética nacional.

CRECIMIENTO ECONÓMICO Y ALTAS TEMPERATURAS

El funcionario explicó que este incremento en el consumo está impulsado por varios factores, entre ellos el dinamismo de la economía, el aumento de la demanda en los hogares y las elevadas temperaturas propias de la temporada.

«El registro alcanzado el 16 de julio supera la marca anterior y constituye un nuevo hito para el sistema eléctrico dominicano, lo que evidencia la necesidad de continuar fortaleciendo la infraestructura de generación, transmisión y distribución para responder al crecimiento del consumo», señaló.

SEGUNDO RÉCORD EN MENOS DE UN MES

Este nuevo máximo, dijo, se produce menos de un mes después de que el país superara por primera vez la barrera de los 4,000 megavatios. El pasado 18 de junio, el SENI registró una demanda récord de 4,077.34 MW.

Las autoridades prevén que la demanda continúe aumentando durante las próximas semanas debido a las altas temperaturas que predominan en esta época del año.

PROYECTOS PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO

Santos reiteró que el Gobierno mantiene en ejecución diversos proyectos estratégicos orientados a fortalecer la seguridad energética nacional y garantizar un suministro eléctrico confiable y eficiente ante el crecimiento sostenido de la demanda.

an/am