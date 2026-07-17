Fallece Antonio Camilo, obispo emérito de diócesis de La Vega

LA VEGA, 17 de julio.- Monseñor Antonio Camilo González, obispo emérito de la diócesis de La Vega, falleció este viernes a los 88 años, en la clínica Unión Médica de Santiago de los Caballeros, donde permanecía ingresado.

Antonio nació el 7 de febrero de 1938 en Ojo de Agua, Salcedo (actual provincia Hermanas Mirabal). Fue ordenado sacerdote en 1962 y, en 1992, el papa Juan Pablo II lo nombró obispo de La Vega.

Permaneció al frente de esa diócesis hasta 2015, cuando el papa Francisco aceptó su renuncia por edad y pasó a ser obispo emérito. Durante su ministerio impulsó la creación de parroquias, la formación sacerdotal y diversos proyectos pastorales y educativos.

Su fallecimiento ha generado mensajes de condolencias y reconocimiento por parte de la Iglesia católica y de fieles en la República Dominicana, quienes destacan su larga trayectoria de servicio pastoral.