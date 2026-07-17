Álvarez participará en reunión ONU sobre situación de Haití

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Santo Domingo, 17 jul (EFE).- El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, viajará a Nueva York para participar el lunes 20 de julio en la reunión trimestral del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas dedicada a examinar la situación en Haití, informó este viernes la Cancillería.

La participación del canciller se produce en un momento «especialmente relevante», cuando el Consejo de Seguridad se aboca a considerar la renovación del mandato de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), establecida mediante la resolución 2793 del 30 de septiembre del pasado año por un período inicial de doce meses, que concluirá en septiembre próximo.

COMPROMISO DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

Álvarez, de acuerdo a la información, desarrollará una agenda diplomática con el objetivo de contribuir a fortalecer el respaldo internacional a la renovación del mandato de la GSF y reiterar la necesidad de que la comunidad internacional mantenga su compromiso con la estabilización de Haití, en vísperas de que el Consejo de Seguridad adopte una decisión sobre la extensión de ese mandato.

Durante la sesión, los miembros del Consejo de Seguridad recibirán y analizarán los informes del representante especial del secretario general de las Naciones Unidas en Haití y jefe de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH), Carlos Ruiz Massieu, y del representante especial de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), Jack Christofides.

EVOLUCION POLITICA Y DE SEGURIDAD EN HAITI

También, de la directora ejecutiva de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Mónica Juma.

Los informes ofrecerán una actualización sobre la evolución de la situación política, humanitaria y de seguridad en Haití, así como sobre los desafíos que enfrenta la respuesta internacional.

La Cancillería destacó que esta nueva gestión forma parte de la «activa» labor diplomática que República Dominicana ha venido desarrollando ante las Naciones Unidas para mantener la atención de la comunidad internacional sobre la gravedad de la crisis haitiana-

También promover una respuesta internacional sostenida y respaldar los esfuerzos dirigidos a restablecer la seguridad, fortalecer las instituciones haitianas y crear las condiciones para la recuperación de Haití.

an/am