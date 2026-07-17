Repunta inflación dominicana; rebasa meta del Banco Central

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

Santo Domingo, 17 jul (Prensa Latina) .- La inflación interanual en República Dominicana se ubicó en 5,67 por ciento al cierre de junio, superior al 5,35 registrado en mayo, principalmente por el alza del transporte y los alimentos, informó hoy el Banco Central.

La entidad precisó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó 0,51 durante junio, impulsado por el encarecimiento del transporte, los alimentos y bebidas no alcohólicas, los bienes y servicios diversos y el grupo de restaurantes y hoteles.

De acuerdo con la institución, esos cuatro componentes explicaron cerca del 90 por ciento de la variación mensual del índice.

ALZA DE LOS MONTOS DE LOS CARBURANTES Y DE SERVICIOS

El organismo indicó que el grupo transporte registró un incremento de 1,14, debido al alza de los montos de los carburantes y de servicios como el transporte aéreo y los taxis.

En alimentos y bebidas no alcohólicas, la subida fue de 0,41, influida por mayores precios del pollo fresco, la yuca, el agua purificada y los refrescos, aunque la disminución en productos como limón, ajo, aguacate, piña y tomate contribuyó a moderar el incremento del grupo.

Los bienes y servicios diversos aumentaron 0,85 puntos porcentuales, reflejando el encarecimiento de servicios y artículos de cuidado personal, mientras que el grupo restaurantes y hoteles avanzó 0,67 debido al mayor costo de las comidas preparadas fuera del hogar.

META DE INFLACIÓN FIJADO POR ES DE 4,0 %

La entidad señaló que también se registraron ascensos en los grupos muebles y artículos para el hogar, vivienda, salud y bebidas alcohólicas y tabaco, aunque con una incidencia menor sobre el resultado general del índice de precios.

El rango meta de inflación fijado por el Banco Central es de 4,0 por ciento, con un margen de un punto porcentual hacia arriba o hacia abajo.

car/mpv