Dictarán charla ‘El ABC de la redes sociales’ en el Comisionado

NUEVA YORK.- La comunicadora Betty Belle Batista, bajo la coordinación de SG Events, dictará la charla-conferencia ‘El ABC de las redes sociales’, el sábado, 16 de febrero de 2019, en el Comisionado Dominicano de Cultura en los Estados Unidos, entidad del Ministerio de Cultura de la República Dominicana.

El evento se realizará de 11:00 am a 4:00 pm, en la Sala de Teatro Rafael Villalona del Comisionado, localizada en el 541 West de la calle 145, 2do. piso, casi esquina Broadway, en Manhattan, Nueva York.

Betty Belle Batista tiene una licenciatura en Comunicación Social de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Recinto Santo Tomás de Aquino, Santo Domingo, República Dominicana, con la tesis de grado: “Las redes sociales como herramienta educativa”. En la actualidad es propietaria de la empresa de Imagen Corporativa 3bpic, la cual junto a la organización no lucrativa de negocio Rasing Tide Capital lleva 3 años capacitando a los nuevos emprendedores en las redes sociales con el programa el “ABC de las Redes Sociales”. También es fundadora del primer festival de cine para directoras en New jersey. Women of The World Film Festival (WOWFILMFEST) (2018).

Para más información, llamar al 212-234-8149, o visite nuestro sitio web: www.codocul.com. Síganos en Twitter: @codocul1 / Facebook: www.facebook.com/comisionado.cultura/, / Instagram: www.instagram.com/codocul/