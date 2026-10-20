DGM detiene 1,549 extranjeros indocumentados; deporta 1,240

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SANTO DOMINGO.– La Dirección General de Migración (DGM) informó que detuvo a 1,549 extranjeros en condición migratoria irregular durante operativos realizados el lunes en distintas zonas de la República Dominicana, con el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

La institución explicó que las intervenciones se llevaron a cabo a partir de levantamientos de inteligencia y como parte de las acciones de vigilancia y control migratorio en el territorio nacional.

ELÍAS PIÑA ENCABEZA LAS DETENCIONES EN EL SUR

En la región sur fueron detenidas 306 personas, de las cuales 121 fueron interceptadas en Elías Piña, 117 en Independencia y 68 en Pedernales.

Asimismo, las autoridades reportaron 292 detenciones en Dajabón, 127 en Santo Domingo, 120 en Santiago, 80 en Valverde y 76 en Montecristi.

Del total de personas detenidas, 813 fueron interceptadas directamente por agentes de la DGM. Otras 325 fueron entregadas por miembros del Ejército de República Dominicana (ERD), 190 por la Policía Nacional y 168 por el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT).

DEPORTAN A 1,240 EXTRANJEROS

La DGM también comunicó que deportó a 1,240 extranjeros que se encontraban en situación migratoria irregular, quienes fueron trasladados a través de los puntos de control fronterizo de Dajabón, Elías Piña, Jimaní y Pedernales.

Según el organismo, los extranjeros fueron entregados a las autoridades haitianas luego de completar los procedimientos establecidos.

MANTIENEN OPERATIVOS EN TODO EL PAÍS

La institución señaló que mantiene operaciones permanentes de vigilancia, reconocimiento e interdicción en diferentes demarcaciones, con el objetivo de enfrentar el tráfico ilícito de inmigrantes y garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia migratoria.

Las acciones se realizan siguiendo las instrucciones del director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, de la Armada de República Dominicana (ARD), conforme a la Ley General de Migración núm. 285-04, las normativas vigentes y los lineamientos del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional.

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