Presidente Abinader encabezará Consejo Ministros en La Vega

SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader se trasladará este viernes a la provincia La Vega, donde a las 11 de la mañana encabezará un Consejo de Ministros en la Universidad Católica del Cibao (UCATECI).

La agenda continuará con una visita del Mandatario al Mercado de Productores Jeremías e inauguraciones de planteles escolares y obras de infraestructura vial que llevarán más seguridad y conectividad a los conductores.

Concluida la visita al mercado de productores, el jefe de Estado encabezará la inauguración del Centro Educativo Juan Pablo Holguín Quezada y del Liceo La Romana, ubicado en Jima Abajo.

Posteriormente, Abinader presidirá la inauguración del puente Antonio Guzmán, el puente sobre el río Palmar en Constanza, el puente Los Quemados, en el distrito municipal Cutupú, y la construcción de la Avenida Imbert.

Jima Abajo

Luego, el presidente se dirigirá al municipio Jima Abajo, donde dejará iniciada la reconstrucción del multiuso Lidio Guzmán.

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