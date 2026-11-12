NY: FP pide a JCE que agilice empadronamiento en exterior

Por Jhonny Trinidad

NUEVA YORK.- El Partido Fuerza del Pueblo (FP) en Nueva York pidió a la Junta Central Electoral que agilice el proceso de cedulación y empadronamiento en el exterior.

Recordó que solo faltan solo 18 meses para las elecciones generales y reclamó un proceso «accesible, eficaz y transparente».

Asimismo, solicitó a la oficina del organismo comicial en Nueva York que acate «de inmediato» la resolución del Pleno que establece un nuevo modelo de atención en el exterior a partir del 2 de noviembre y que ordena la entrega de la nueva cédula de identidad sin necesidad de cita previa.

Advirtió que el actual proceso de renovación de la cédula de identidad y electoral en las comunidades dominicanas en el extranjero enfrenta serias limitaciones que ponen en riesgo el derecho fundamental a la identidad y al sufragio de cientos de miles de ciudadanos.

«Si la situación persiste en las oficinas de la JCE en el exterior, se desconocería la autoridad del Pleno de la Junta Central Electoral y se afectaría el progreso del proceso electoral. No quisiéramos vernos obligados a recurrir a un proceso legal ante una posible vulneración del derecho constitucional de los dominicanos a elegir y ser elegidos», señaló la FP en rueda de prensa.

Dijo que el proceso de cedulación formal en el exterior inició el 20 de mayo en medio de irregularidades y fallas en la plataforma de registro. «Cerca de 5,000 personas solicitaron nueva cédula o duplicado y, pese a dejar sus datos, aún no figuran empadronadas», criticó.

Señaló que el proceso de empadronamiento y cambios de dirección para votar en esta demarcación (Estados Unidos y Canadá) inició el 6 de julio. «Sin embargo, de mantenerse el ritmo actual, a diciembre de 2027 apenas se alcanzaríamos a unas 100,000 personas empadronadas», advirtió la FP en un documento entregado a la prensa.

Valoró también las iniciativas del pleno de la JCE para eficientizar el proceso de cedulación en el exterior.

«Este proceso debe garantizar el ejercicio del derecho al voto de los dominicanos residentes en el extranjero», afirmó.

Recordó que “la conquista del voto en el exterior dominicano es uno de los avances democráticos más importante de nuestro sistema electoral». «Ese voto, además, constituye un justo acto de reconocimiento a nuestro aporte para el sostenimiento de la nación», abundó.

DATOS DEL PADRON EXTERIOR

En las elecciones presidenciales de 2024, el padrón del exterior estuvo integrado por 863,785 dominicanos, cerca del 11% del electorado nacional. Solo en Nueva York se empadronaron 274,000 votantes.

Con la tendencia de crecimiento histórico, la Seccional de Nueva York proyecta que la demarcación debería alcanzar alrededor de 350,000 empadronados para 2028.

CIFRAS ACTUALES Y RETRASO

De acuerdo con la Oficina de Servicios en el Exterior (OSE) en Nueva York, 43,530 dominicanos tienen cédula en mano, de los cuales 25,222 figuran como aptos para votar y 18,300 como no aptos. Los aptos representan apenas el 9% de los 274,000 empadronados en 2024.

La rueda fue encabezada por Luis Toral, miembro de Dirección Política FP y supervisor del exterior; Franklyn Labour, miembro de la Dirección Política; Gregorio Morrobel, vicesecretario de la Secretaría General para el exterior; Carlos Félix, presidente de la FP en Nueva York; Odell Suero, secretario general; Jaime Bruno (moderador), encargado de Comunicación, José Paulino, de Gestión Operativa; Hilario Taveras, Gestión Operativa; Frank Maduro, presidente de la FP en Washington.

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