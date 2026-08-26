Detienen a 1,216 extranjeros irregulares y deportan a 1,042

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SANTO DOMINGO, República Dominicana.– La Dirección General de Migración (DGM) informó que durante los operativos de interdicción realizados el martes 25 de agosto fueron detenidos 1,216 extranjeros en condición migratoria irregular, como parte de las acciones para reforzar el control migratorio y garantizar el cumplimiento de la Ley General de Migración.

Los operativos se desarrollaron de manera simultánea en distintas provincias del país. En la región Norte abarcaron Santiago, Santiago Rodríguez, Valverde, María Trinidad Sánchez, Montecristi, Monseñor Nouel, Puerto Plata y Espaillat, mientras que en la zona Este se realizaron en La Altagracia y La Romana, además del Gran Santo Domingo.

Del total de personas detenidas, 836 fueron interceptadas directamente durante los operativos de interdicción desplegados por los agentes de la institución.

Asimismo, la DGM informó que el martes fueron deportados 1,042 extranjeros a través de los pasos fronterizos formales. De esta cantidad, 439 fueron deportados por Dajabón, 374 por Elías Piña, 139 por Jimaní y 90 por Pedernales.

La institución indicó que, además del Gran Santo Domingo y las provincias fronterizas, otras demarcaciones registraron una intensa actividad de los equipos de interdicción.

Las operaciones continuaron desde la madrugada de este miércoles en la provincia Barahona, donde los agentes desplegaron acciones desde las 2:20 de la madrugada en sectores como Santa Elena, Paraíso, Los Patos, Los Blancos, Ojeda, El Arroyo, Enriquillo, Ciénaga, Bahoruco y zonas aledañas.

De igual manera, continuaron los operativos en el Gran Santo Domingo, específicamente en Sabana Perdida, Manoguayabo, Cristo Rey y Villa Faro.

Las acciones también abarcaron Pantoja, Los Girasoles, Palma Real, Arroyo Manzano, Cuesta Brava, Brisas del Norte, Los Paralejos y Altos de Arroyo Hondo.

Como parte del proceso, la DGM informó que 298 extranjeros en condición migratoria irregular salieron este miércoles desde el Centro de Procesamiento de Haina con destino a Elías Piña, desde donde serían deportados.

La institución reiteró que estas operaciones forman parte de las medidas destinadas a fortalecer el control migratorio y hacer cumplir las disposiciones establecidas en la legislación dominicana.

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