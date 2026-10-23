Detienen 44 personas y ocupan más de 21 mil kilos drogas GSD

La DNCD informó este viernes que las acciones incluyeron 15 allanamientos y 195 operativos.

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SANTO DOMINGO.– Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en coordinación con el Ministerio Público y con apoyo de la Policía Nacional, ocuparon 21,741.8 gramos de drogas y detuvieron a 44 personas durante una serie de intervenciones contra el microtráfico en el Gran Santo Domingo.

Según informó la DNCD, las acciones incluyeron 15 allanamientos y 195 operativos, mediante los cuales se documentaron 68 casos que serán remitidos al Ministerio Público para los procedimientos legales correspondientes.

COCAÍNA, MARIHUANA Y CRACK OCUPADOS

Durante las intervenciones, las autoridades decomisaron 1,070 porciones de presunta cocaína, con un peso de 20,129 gramos; 367 envoltorios de un vegetal presumiblemente marihuana, equivalentes a 1,047.8 gramos, y 565 gramos de una sustancia rocosa que se presume es crack.

Además, ocuparon un arma de fuego con su cargador y varias cápsulas, 11 teléfonos celulares, ocho radios de comunicación, una cámara de videovigilancia, seis balanzas, una motocicleta y RD$10,195 en efectivo.

También fueron incautadas una máquina tragamonedas, una pipa y una trituradora de marihuana, entre otros objetos que las autoridades vinculan presuntamente con la comercialización de sustancias controladas.

INTERVENCIONES EN DISTINTAS DEMARCACIONES

En Santo Domingo Oeste, los agentes ejecutaron seis allanamientos que dejaron cinco detenidos y la ocupación de 5,465.9 gramos de presunta cocaína, 108.1 gramos de marihuana y 81.2 gramos de crack. También decomisaron radios de comunicación, balanzas y una máquina tragamonedas.

En Santo Domingo Este y San Antonio de Guerra, tres allanamientos y 39 operativos concluyeron con 13 personas detenidas. Allí fueron ocupados más de 4,800 gramos de presunta cocaína, 290 gramos de marihuana y 16 gramos de crack, además de balanzas y RD$2,570.

OPERATIVOS EN EL DISTRITO NACIONAL

En el Distrito Nacional se realizaron 45 operativos que dejaron 10 personas detenidas. La DNCD no precisó las cantidades de sustancias decomisadas en esa demarcación.

Las autoridades indicaron que las acciones forman parte de los esfuerzos conjuntos para combatir la distribución de drogas y que los detenidos serán sometidos a los procedimientos legales correspondientes.

an/am