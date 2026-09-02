Destaca medidas de Abinader reforzar seguridad fronteriza

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- El presidente de la Unión Demócrata Cristiana (UDC), Luis Acosta Moreta, valoró los esfuerzos del presidente Luis Abinader para fortalecer la seguridad fronteriza y preservar la paz en la República Dominicana.

El dirigente político consideró acertadas las medidas adoptadas por el Gobierno para contener la migración irregular procedente de Haití y garantizar un mayor control en la zona fronteriza.

Destacó como un éxito la construcción de la verja fronteriza a lo largo de la línea divisoria, al considerar que contribuye a prevenir el ingreso de hechos de violencia y situaciones de inestabilidad provenientes de Haití.

Señaló que la crisis haitiana ha generado un escenario de anarquía y violencia, con miles de muertos y el desplazamiento de más de un millón y medio de personas, por lo que, a su juicio, República Dominicana debe mantener protegida su frontera.

ELOGIOS INTERNACIONALES

“El Gallo” resaltó que las medidas de seguridad implementadas en la frontera dominicana han recibido elogios de gobiernos de la región, al considerarlas un referente para el control de zonas fronterizas.

En ese sentido, citó las declaraciones del presidente de Honduras, Nasry Asfura, durante su visita a República Dominicana, en las que habría destacado la necesidad de aplicar en su país algunas de las estrategias de seguridad implementadas por las autoridades dominicanas, particularmente en materia de control fronterizo.

Acosta Moreta también planteó fortalecer la cooperación entre República Dominicana y Honduras en materia de seguridad, incluida la adquisición de armas fabricadas en territorio dominicano por técnicos nacionales.

Finalmente, sostuvo que se debe continuar reforzando la protección de la zona fronteriza, al considerarla el principal punto de entrada de migrantes haitianos en situación irregular.

an/am