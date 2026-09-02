Denuncian en MP al presidente PHD manejo «irregular» fondos

El comunicador Rafael Bolívar Santos Hernández, conversa con periodistas al momento de depositar el documento este 1 de septiembre.

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SANTO DOMINGO.- Fue depositada este martes ante la Procuraduría General de la República una denuncia contra Ramón Emilio Goris Taveras, presidente del Partido Humanista Dominicano (PHD) y diputado al Parlamento Centroamericano (PARLACEN).

La acción, en la que se solicita investigar el manejo de recursos públicos asignados a esa organización política, fue presentada por el comunicador Rafael Bolívar Santos Hernández, quien pide al Ministerio Público determinar el destino de varios fondos administrados por el PHD y establecer si existen responsabilidades penales.

CHEQUES POR RD$7.5 MILLONES

Según el documento, cuatro cheques emitidos contra una cuenta del PHD suman RD$7.5 millones y fueron reportados ante la Junta Central Electoral (JCE) como gastos correspondientes a distintas actividades políticas.

El denunciante solicita verificar si los recursos fueron utilizados para los fines declarados, debido a que sostiene que, tras ser cobrados, habrían sido entregados a Goris Taveras.

CERTIFICADO FINANCIERO

De acuerdo con la denuncia, el 31 de julio de 2024 se constituyó en Banreservas un certificado financiero por RD$7.5 millones a nombre de Goris Taveras.

Asimismo, señala que dicho certificado aparece incluido en la declaración jurada de patrimonio presentada por el dirigente político ante la Cámara de Cuentas.

El denunciante considera que estos elementos deben ser examinados para determinar el origen de los recursos y establecer si existe alguna vinculación entre los fondos públicos asignados al PHD y el certificado financiero.

SOLICITAN INVESTIGACIÓN

La denuncia incluye copias de los cheques, documentos financieros, la declaración jurada de patrimonio y otras evidencias.

Santos Hernández solicitó al Ministerio Público y a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) realizar una investigación bancaria, contable y financiera para determinar el destino real de los recursos.

El denunciante aclaró que corresponde a las autoridades verificar los hechos denunciados y establecer las responsabilidades que pudieran derivarse de la investigación.

an/am