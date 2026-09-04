David Collado destaca impulso del turismo deportivo en la RD

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SANTO DOMINGO.– El ministro de Turismo, David Collado, destacó la visita a República Dominicana de la exgolfista mexicana Lorena Ochoa, a quien definió como un ejemplo de éxito, dedicación, talento, perseverancia y emprendimiento.

Ochoa, considerada una de las grandes figuras del golf latinoamericano y quien ocupó el primer lugar del ranking mundial de la LPGA, visitará este viernes el campo de golf Diente de Perro, en Casa de Campo, La Romana, además de realizar otros recorridos como parte de su agenda en el país.

Collado resaltó la trayectoria de la exdeportista y consideró que su presencia en República Dominicana constituye una oportunidad para transmitir a emprendedores y jóvenes los valores que la llevaron a alcanzar la cima del golf mundial.

“Tener a Lorena Ochoa en República Dominicana nos llena de orgullo y satisfacción, para que pueda mostrarle al país y a los emprendedores su persistencia, dedicación, gallardía y cómo llegó a ser la primera en el mundo en el golf”, expresó Collado durante un encuentro con periodistas.

Visita de Ochoa

La visita de Ochoa se produce en el marco de las iniciativas destinadas a fortalecer el turismo deportivo en República Dominicana, un segmento que, de acuerdo con Collado, continúa ganando espacio dentro de la oferta turística nacional.

Previo a su participación en la conferencia magistral “The Winning Mindset”, dirigida a emprendedores, empresarios, propietarios de campos de golf y representantes del sector deportivo, Ochoa manifestó su satisfacción por el recibimiento que ha recibido durante su estadía en el país.

Una trayectoria histórica

Lorena Ochoa es considerada la mejor golfista latinoamericana de la historia. Durante su carrera profesional permaneció 158 semanas consecutivas en el primer lugar del ranking mundial y conquistó 37 títulos oficiales del LPGA Tour.

En 2007 hizo historia al convertirse en la primera jugadora en superar los US$3 millones en premios durante un solo año, consolidando una trayectoria marcada por el éxito y la disciplina.

Su presencia en República Dominicana refuerza el posicionamiento del país como destino para el turismo deportivo y, particularmente, para el desarrollo y promoción del golf como atractivo turístico internacional.

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