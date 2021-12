Danilo Medina: ¿cárcel, desmarcarse o suicidio?

EL AUTOR es periodista. Reside en Baní.

Escuchando las palabras del expresidente Danilo Medina ante la tumba de sus padres, en un video viral en las redes sociales, donde resalta la honradez de su familia como un legado de sus progenitores, nos asalta la duda de si él estaba consciente de lo que sus hermanos pudieran estar haciendo en su gobierno.

“Mi familia es una familia honesta, íntegra y se lo debemos tanto a papá como a mamá”, dijo Danilo en aquel momento aciago, donde las palabras brotan del corazón.

No es descartable que el exceso de confianza relativa a sus hermanos, cuñados y otros familiares cercanos le hayan producido una ceguera tal que cualquier referencia a sus actuaciones fuera tomada como un chisme o zancadilla y las rechazara de plano.

Son tantas las fechorías atribuidas a su entorno que para muchos, me incluyo, era imposible no estar al tanto, pero los ojos del amor en ocasiones se resisten ver lo que no quieren creer.

Pero las pruebas son tantas y demoledoras que no hay forma de ignorarlas y ahí está el detalle sobre el pesar que debe existir en la cabeza del ex gobernante.

Podrá buscar miles de pretextos para no admitirlo, para no odiar a quienes siempre ha querido, pero una vez que todos se desmoronen, se verá de frente con la verdad.

Es probable que todas estas cosas atormenten la mente de Medina y la vergüenza que dice no llegará, le arrope de tal manera que se quede sin opciones.

Para tratar de evitar la cárcel tendría que desmarcarse de los seres queridos sobre cuyas cabezas pesan graves acusaciones y alegar ignorancia, sin negar que hubieran ocurrido, pues hasta el momento no hay elementos que lo vinculen directamente a esas acciones.

En todo este torbellino habrá de evaluar múltiples opciones, probablemente puede pasar por un estado depresivo e incluso pensar en atentar contra su propia existencia como salida definitiva.

Si bien nos encontramos en un escenario especulativo, sus reales amigos y allegados junto a su círculo íntimo deben tomar las precauciones de lugar.

Las palabras de Vargas Vilas al respecto son un retrato de la dura realidad.

JPM

