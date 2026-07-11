COD entrega Botón Olímpico en honor a Wiche García Saleta

Garibaldy Bautista entrega a Juan Andrés García Smester el Botón Olímpico perteneciente a Wiche Gacía Saleta, en compañía de familiares del fenecido dirigente deportivo y miembros del comité ejecutivo del COD

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SANTO DOMINGO.– El Comité Olímpico Dominicano (COD) entregó el primer Botón Olímpico a la familia del fenecido dirigente deportivo Juan Ulises García Saleta (Wiche), como parte del acto de reinauguración del salón que lleva su nombre y que honra el legado del considerado padre del olimpismo dominicano.

Durante la ceremonia, la entidad también entregó un certificado de reconocimiento por la vida y obra del ingeniero García Saleta, en homenaje a sus valiosos aportes al desarrollo del deporte nacional.

El renovado salón incorpora una exposición permanente compuesta por ilustraciones inspiradas en fotografías históricas que retratan algunos de los momentos más trascendentales de la trayectoria de Wiche. Los murales fueron creados por el artista Omar García «Angurria», quien utilizó la técnica del spray can para plasmar los episodios más emblemáticos de la vida del dirigente deportivo.

Las autoridades del COD destacaron que la remodelación busca preservar el legado de García Saleta e inspirar a las nuevas generaciones de atletas, entrenadores y dirigentes deportivos.

En el acto participaron familiares del homenajeado, entre ellos sus hijos Rosa Mercedes García Crespo, Bernardita García Smester, Juan Andrés García Smester y Juan Ulises García Smester, además de nietos y otros allegados, quienes compartieron testimonios sobre su trayectoria y legado.

La cinta inaugural fue cortada por Juan Andrés García Smester y el presidente del COD, Garibaldy Bautista, acompañados por la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía; el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor «Ito» Bisonó; y el presidente de Centro Caribe Sports, Luis Mejía Oviedo.

También asistieron los exministros de Deportes César Cedeño y Francisco Camacho, los viceministros Kennedy Vargas y Franklin de la Mota, así como presidentes de federaciones deportivas y dirigentes del movimiento olímpico.

Legado para las nuevas generaciones

Bernardita García Smester afirmó que el renovado salón constituye «un aula permanente» para la formación de dirigentes y deportistas, al destacar que permitirá conocer la historia y los valores que dieron origen al movimiento olímpico dominicano.

Asimismo, expresó que recibir el primer Botón Olímpico representa un reconocimiento significativo para la familia y para la memoria de su padre, cuya trayectoria calificó como un referente de ética, visión y compromiso con el deporte.

Por su parte, el doctor José Joaquín Puello Herrera, presidente ad vitam del COD, señaló que el crecimiento del deporte de alto rendimiento y la organización de grandes eventos internacionales en el país tienen su origen en la visión impulsada por García Saleta desde la década de 1960.

El presidente del COD, Garibaldy Bautista, sostuvo que la figura de Wiche continúa siendo un modelo de conducta para el movimiento olímpico nacional, mientras que Luis Mejía Oviedo resaltó que el prestigio alcanzado por la República Dominicana en el ámbito deportivo internacional es resultado del trabajo y la visión del dirigente homenajeado.

La actividad concluyó con un llamado a mantener vivo el legado de Juan Ulises García Saleta como símbolo de liderazgo, honestidad y compromiso con el desarrollo del deporte dominicano.

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