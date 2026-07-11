Insiste fortalecer libertad de expresión en el Código Penal

La propuesta rechaza el cierre de medios, la suspensión de operaciones o la incautación de equipos.

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SANTO DOMINGO.- El senador Antonio Taveras Guzmán reiteró su propuesta de modificar artículos del Código Penal para fortalecer las garantías de libertad de expresión y prensa, además de adecuar los delitos contra el honor a los principios de legalidad y proporcionalidad.

La iniciativa plantea cambios en los artículos 208, 210 y 212, así como la derogación del artículo 310, para adaptar la legislación dominicana a los principios constitucionales y estándares internacionales de derechos fundamentales.

CAMBIOS EN DIFAMACIÓN E INJURIA

En el artículo 208, relativo a la difamación, Taveras propone que este delito se limite únicamente a la imputación de hechos falsos, excluyendo opiniones, críticas o valoraciones subjetivas.

También plantea eliminar las penas de prisión de dos a cinco años y sustituirlas por sanciones civiles con multas de dos a ocho salarios mínimos, además de medidas sociojudiciales.

Sobre la injuria, contemplada en el artículo 210, el senador considera que por tratarse de expresiones subjetivas no debe aplicarse una sanción penal severa, sino mecanismos de reparación civil y multas que permitan proteger la dignidad personal sin afectar la libertad de expresión.

PROTECCIÓN A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

La propuesta rechaza el cierre de medios, la suspensión de operaciones o la incautación de equipos como sanciones por delitos contra el honor, al considerar que esas medidas representan formas de censura indirecta. En caso de responsabilidad de un medio, esta deberá limitarse al ámbito civil.

Asimismo, plantea eliminar el artículo 310 sobre ultraje a funcionarios públicos, al entender que quienes ocupan cargos públicos deben asumir un mayor nivel de escrutinio y tolerancia ante las críticas ciudadanas.

Taveras afirmó que la reforma busca equilibrar la protección del honor con el derecho a la crítica, la libertad de prensa y la participación democrática, evitando que el derecho penal sea utilizado para intimidar a ciudadanos, periodistas y medios de comunicación.

an/am