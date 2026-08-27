Cueto destaca avances gestión del PRM en materia educativa 

Cueto destacó este miércoles los avances del Gobierno de Abinader en favor de la educación.

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- El presidente municipal del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en Santiago, Andrés Cueto, destacó los avances registrados en el sistema educativo durante la gestión del presidente Luis Abinader, al iniciar el año escolar 2026-2027.

Cueto resaltó la construcción y entrega de nuevos centros educativos, así como las acciones dirigidas a mejorar las condiciones de estudiantes, docentes y familias.

Señaló que los maestros han recibido dos aumentos salariales que acumulan un 18 % entre 2022 y 2024, además de indexaciones y ajustes para jubilados y pensionados. Indicó que el sistema público cuenta con más de 120 mil docentes activos.

INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD

El dirigente oficialista valoró la entrega de 1,500 nuevas aulas y la evaluación de los planteles escolares. Destacó la suspensión del uso de 57 centros que presentaban vulnerabilidad estructural, medida que calificó como responsable para proteger a los estudiantes ante eventuales fenómenos sísmicos.

También resaltó la reubicación de los alumnos en escuelas cercanas y en condiciones adecuadas.

Cueto destacó la mejoría de República Dominicana en las pruebas PISA, al pasar de 334 puntos en 2018 a 350 en los resultados más recientes, lo que atribuyó a las políticas implementadas en el sector.

AYUDAS A LAS FAMILIAS

Asimismo, resaltó la entrega gratuita de uniformes y útiles escolares a 1,806,872 estudiantes de 6,577 centros públicos, con un ahorro estimado de entre RD$3,864 y RD$5,433 por alumno.

Añadió que se invertirán RD$1,251 millones en bonos escolares, mientras la matrícula preuniversitaria proyectada para este año asciende a 2,686,971 estudiantes, de los cuales 2,084,202 pertenecen al sector público.

Cueto sostuvo que estas acciones reflejan una visión de Estado que coloca la educación como instrumento fundamental para transformar la sociedad.

an/am