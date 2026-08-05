Cuestiona la suspensión Premio Nacional de las Artes Visuales

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PUNTA CANA, República Dominicana.– El artista visual Oscar Abreu expresó su preocupación por la interrupción en la entrega del Premio Nacional de Artes Visuales, al considerar que la ausencia de este reconocimiento representa una señal negativa para el desarrollo y la preservación de la memoria artística de la República Dominicana.

Durante un encuentro con representantes de la prensa realizado en el Museo Abreu, institución que fundó, el creador del Psico-Expresionismo afirmó que el galardón, considerado el máximo reconocimiento que otorga el Estado dominicano a la trayectoria de un artista visual, no fue entregado el pasado año y que todavía no existe un anuncio oficial sobre su reanudación.

Abreu sostuvo que la situación no debe verse como un simple retraso administrativo, sino como una preocupación institucional que afecta a toda la comunidad artística nacional.

“Un país que deja de honrar a sus artistas comienza a olvidar su historia”, afirmó el artista, al destacar que los premios nacionales representan un patrimonio cultural que debe estar por encima de cualquier administración gubernamental.

Las declaraciones del artista se producen tras la presentación de la edición de colección TOP 100 ARTISTS: ART GABANGI 2026, una publicación destinada a promover la proyección internacional del arte dominicano contemporáneo y en la que Abreu rinde homenaje a figuras fundamentales de las artes visuales del país.

El artista destacó que la República Dominicana atraviesa un momento de crecimiento y reconocimiento internacional de su producción artística, con presencia de creadores nacionales en museos, bienales, ferias y colecciones alrededor del mundo.

“Mientras la sociedad impulsa iniciativas para fortalecer la infraestructura cultural del país, resulta difícil comprender que el Estado mantenga sin entregar el máximo reconocimiento destinado a quienes han dedicado su vida a enriquecer el patrimonio artístico nacional”, expresó.

Abreu señaló que el Premio Nacional de Artes Visuales debe ser asumido como una política de Estado y no como una iniciativa vinculada a una gestión particular.

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