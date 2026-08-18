Cubanos residentes RD critican la expulsión de diplomáticos

El grupo pidió este 17 de agosto del 2026 a otros sectores exigir que el Gobierno dominicano rectifique su postura.

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Santo Domingo, 18 ago (Prensa Latina) La Asociación de Cubanos Residentes en República Dominicana «Máximo Gómez» condenó hoy la decisión del Gobierno dominicano de expulsar a 10 miembros de la Embajada de Cuba en Santo Domingo, así como a sus familiares.

El grupo respaldó el comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, en el que rechaza esta acción por considerarla injustificada y denuncia su verdadero trasfondo político.

La Asociación consideró que la medida responde a presiones externas que buscan deteriorar las relaciones entre ambos países y reprodujo fragmentos de la declaración de ese país, que recuerda precedentes como la exclusión de la isla de la Cumbre de las Américas, el cambio de voto de República Dominicana en la ONU sobre el bloqueo y ahora el retiro de diplomáticos.

Señaló que los lazos entre ambos pueblos no se rompen con medidas políticas y destacó que las dos naciones comparten una historia común, forjada en las luchas por la independencia.

«Somos cubanos residentes en República Dominicana. Respetamos sus leyes, amamos a su pueblo y contribuimos al desarrollo de esta nación que nos ha abierto sus puertas», refiere.

«Precisamente por ese amor y respeto, consideramos que esta decisión no representa lo mejor del sentir dominicano. República Dominicana es un pueblo noble, solidario y caribeño, y no merece ser arrastrado a conflictos ajenos a su historia y a su vocación de hermandad».

La organización llamó a la sociedad dominicana y a los pueblos del Caribe, así como a organizaciones sociales, culturales y comunitarias, iglesias, organizaciones de derechos humanos, universidades y centros de pensamiento, además de sectores democráticos y solidarios, a rechazar la expulsión y exigir al Gobierno dominicano que rectifique su postura.

oda/mpv