Cuba tacha informe espionaje EEUU de «panfleto malicioso»

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LA HABANA 21 Jul.- El ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, ha apuntado este martes que el extenso «panfleto calumnioso» publicado por el Departamento de Estado sobre las campañas de espionaje llevadas a cabo por La Habana durante décadas busca «asustar a la población estadounidense».

Rodríguez ha señalado en un mensaje publicado en redes sociales que el informe es «un curioso ejercicio que mezcla mendaz fantasía con dosis de admiración». «Lo escribe el gobierno autor de actos de violencia y terror que han causado al pueblo cubano 3.478 víctimas mortales y 2.099 mutilados», ha dicho.

El presidente del país, Miguel-Díaz-Canel, ya había asegurado que es un documento «promovido por uno de los funcionarios más corruptos de la actual administración, de probados nexos con narcotraficantes y terroristas de Florida», en alusión a Marco Rubio.

«La historia registra episodios criminales, incluyendo plagas y enfermedades introducidas en Cuba, el dengue hemorrágico que cobró la vida de 101 niños; el derribo de un avión con 73 personas a bordo; las bombas en hoteles; los intentos de magnicidio o la guerra psicológica», ha argüido.

De la misma forma, el mandatario ha recordado «el bloqueo y la dimensión genocida que adquiere con el actual reforzamiento y cerco energético». «No hay mayor acto de subversión contra un Estado, concebido y descrito oficialmente por EEUU para agotar al pueblo y resquebrajar su apoyo a la Revolución», ha subrayado.

Frente a ello, La Habana ha intentado «a lo largo de su historia defenderse de estas sucesivas e interminables agresiones por legítimo derecho». «Cuba jamás ha obrado para dañar al pueblo estadounidense, ni se ha propuesto afectar la seguridad nacional de EEUU», ha argumentado, agregando que Washington, «desde una corriente claramente fascista», está recurriendo a la «mentira» para «sostener» sus agresiones contra la isla.

El Departamento de Estado estadounidense denunció en un informe en la víspera una campaña de espionaje perpetrada por Cuba en suelo estadounidense durante casi «siete décadas», que ha utilizado sus misiones diplomáticas como bases operativas y reclutado a jóvenes de ideología afín en universidades estadounidenses que, con el tiempo, han logrado acceder a las más altas del Gobierno, causando un daño «incalculable» a la seguridad nacional estadounidense.

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