Cuba: Raúl Castro no ha muerto, está gravemente enfermo

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

LA HABANA.- Gravemente enfermo, asistido con equipos para mantenerlo con vida y afectado al parecer por un accidente cerebrovascular, sería el estado en el que permanece el general de Ejército Raúl Castro, según informes periodísticos.

En días recientes había circulado el rumor de que el menor de los hermanos Castro habría fallecido. Sin embargo, hasta el momento se encuentra muy delicado de salud, de acuerdo con una información filtrada que no deja lugar a especulaciones.

Raúl Castro permaneció como primera figura del régimen de forma interina tras la designación hecha por su hermano Fidel Castro en julio de 2006, y asumió la responsabilidad de manera oficial en 2008 hasta abril de 2018, cuando fue sucedido por Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

En junio pasado arribó a los 95 años. En abril de 2021, a través de un reporte del periódico ABC de España, se conoció que padecía cáncer de esófago y recto, y que habría estado aquejado además de una fuerte cirrosis hepática atribuida a una extensa adicción al consumo de alcohol.

EL SEGUNDO AL MANDO

Después de enero de 1959 y a partir de los desplazamientos, destituciones y desapariciones de muchas de las figuras que acompañaron a Fidel Castro desde el asalto al cuartel Moncada, la expedición del yate Granma y el alzamiento en la Sierra Maestra, Raúl Castro emergió como el segundo hombre de la llamada Revolución cubana.

Tras la muerte de Fidel Castro en noviembre de 2016, Juanita Castro, una de las hermanas exiliadas, definió en una entrevista concedida a este rotativo las características que acercaban y diferenciaban a sus dos hermanos.

«Fidel siempre puso en primer lugar sus intereses propios, ni siquiera a la familia», afirmó Juanita, y agregó que «sembró mucho odio entre los cubanos». Raúl, recordó, de niño y joven era muy diferente a Fidel, sin embargo siempre lo idealizó y le fue incondicional en todo.

Después de 2018, aunque Díaz-Canel fue designado presidente, el poder en la sombra continuó en manos de Raúl Castro y de sus incondicionales. De hecho, el conglomerado militar GAESA, que controla el grueso de la economía del país, permanece bajo resguardo de figuras de absoluta confianza del general de Ejército, como lo estuvo durante mucho tiempo y hasta su fallecimiento bajo el mando del general Luis Alberto Rodríguez López-Callejas, quien estuvo casado con una de las hijas de Raúl Castro.

RAÚL CASTRO ENCAUSADO

En febrero de 2026 se conmemoró el 30 aniversario del derribo de dos avionetas civiles de la organización humanitaria Hermanos al Rescate, cuya destrucción en aguas internacionales estuvo a cargo de aviones de guerra cubanos bajo las órdenes del entonces ministro de Defensa, Raúl Castro. La justicia estadounidense lo encausó y lo declaró formalmente culpable de un crimen de Estado el 20 de mayo pasado, en la Torre de la Libertad en Miami.